Prato, 8 aprile 2018 - Continua la programmazione (e il successo) di «Tonya» al cinema Eden, il bel film diretto da Craig Gillespie che rilegge la controversa figura di Tonya Harding, pattinatrice statunitense destinata ad entrare nella storia dello sport. Peccato che in realtà la bella Tonya sia entrata nella storia della cronaca nera, per la «missione punitiva» che ha messo fuori gioco la temuta rivale Nancy Kerrigan dopo una violenta aggressione.

Seconda settimana di programmazione anche per Contromano scritto diretto ed interpretato da Antonio Albanese. Nella terza sala, una novità: un piccolo film italiano che merita attenzione. Si tratta di «Quanto basta», diretto da Francesco Falaschi, bravo regista grossetano che avrebbe meritato di più. Il coraggio è uno dei suoi migliori pregi, tant’è che questa volta Falaschi racconta la storia di uno strano incontro tra uno chef di talento finito in disgrazia destinato ai servizi sociali e un ragazzo affetto dalla sindrome di Asperger particolarmente innamorato della cucina. Gli attori protagonisti sono Vinicio Marchioni e Valeria Solarino, ma a conquistare il cuore degli spettatori, sicuramente sarà il bravo Luigi Fedele nel ruolo dell’adolescente colpito dalla sindrome. Lunedì 9 spazio al cinema in lingua originale con un unico spettacolo alle 21.15: visto il successo, di nuovo «Tonya».

Al cinema Terminale, ecco un film in arrivo direttamente dall’ultima edizione del festival del cinema di Venezia, Charley Thompson (Lean on Pete). Dal regista Andrew Haigh, già autore di due splendidi film come Weekend e 45 anni, un film sulla vita di un quindicenne, del suo rapporto con il padre, del suo amore per un vecchio cavallo chiamato Lean on Pete, del suo viaggio attraverso gli Stati Uniti.

Lunedì 9 aprile primo appuntamento con la rassegna «Buon compleanno Francesco Nuti», ospite Giovanni Veronesi che introdurrà il suo primo film da regista, «Maramao».

Giovedì 12 aprile il cineclub Mabuse ripropone un raro film di Elio Petri, «La decima vittima» con Marcelllo Mastroianni e Ursula Andress.

Nella saletta cinema del Centro Pecci la riproposta di un bel film francese uscito recentemente, «Un amore sopra le righe», poi la novità, «Il giovane Carlo Marx» , coproduzione franco-belga-tedesca, diretta da Raoul Peck.

Altra proposta del Pecci, «Van Gogh, tra il grano e il cielo», di Giovanni Piscaglia. Un nuovo sguardo sul pittore olandese, attraverso il lascito della più grande collezione privata di Helene Kroller Muller che possedeva oltre 300 quadri e dipinti del celebre pittore.

Federico Berti