Prato, 24 dicembre 2019 - La “battaglia natalizia” si consuma tra Garrone/Benigni, Ferzan Ozpetek e Ficarra e Picone. Almeno per quanto riguarda il cinema italiano. Tre film che stanno incontrando il favore del pubblico, anche di quello pratese. Dopo le feste scopriremo vincitori e vinti. “Pinocchio”, “La dea fortuna”, “Il primo Natale”, tutti e tre in programmazione al cinema Eden.

La nuova versione della favola di Collodi secondo il regista di “Gomorra”, “Il racconto dei racconti”e”Dogman”, riesce ad arrivare al cuore dello spettatore, anche grazie ad un Benigni più che convincente. Gli effetti speciali fanno il resto senza snaturarne l’essenza della favola più famosa l mondo. Garrone si conferma regista di razza. Stavolta è arrivato anche il grande incasso, quello che è sempre mancato ai suoi film.

Ferzan Ozpetek continua invece il percorso nel mondo dei sentimenti, un lungo excursus iniziato nel 1997 con il primo film “Il bagno turco”. E fu subito feeling tra il regista turco e il pubblico italiano. Anche in “La dea fortuna”, aleggiano malattie e morte, come succede spesso nei suoi film. Ottima performance per Edoardo Leo che inevitabilmente finisce per mettere in ombra un opaco Stefano Accorsi. Il loro rapporto è al capolinea. Manca solo il coraggio per dirselo. Chissà se i due bambini della loro miglior amica (Jasmine Trinca), momentaneamente parcheggiati in quell’appartamento, causa forza maggiore, riusciranno a fare da collante tra i due uomini in crisi, oppure dare il colpo finale.

Novità importante nella sala di via Cairoli. Arriva “Ritratto della giovane in fiamme”, forse il film più bello del Natale 2019. Altra storia di passione e amore, stavolta tra due giovani donne nella Francia del diciottesimo secolo. Regia di Celine Sciamma, partecipazione di Valeria Golino nel ruolo della contessa. Premio sceneggiatura a Cannes 2019.

Cinema Terminale; seconda settimana di programmazione di un delizioso film francese, “Il mistero Henri Pick” con uno straordinario Fabrice Luchini. Altro film in cartellone, “The farewell – una bugia buona”, una coproduzione cinese- statunitense per una commedia che ha conquistato il Sundence Film Festival che è da sempre sinonimo di qualità.

Infine le proposte della saletta cinema del Pecci. Tanti i titoli. Conviene consultare il sito con gli orari e il cartellone dettagliato. Tra i film più importanti, “Dio è donna e si chiama Petrunya”, “Che fine ha fatto Bernadette ?”con una straordinaria Cate Blanchett che da vita ad una donna in crisi, già protagonista di un libro di successo. Per i più piccoli, e non solo, due cartoons in prima visione;“Zog”e ”Il topo gigante”, entrambi di produzione inglese.