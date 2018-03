Prato, 20 marzo 2018 - Un immaginario Tex-Mex che di srotola tra i deserti polverosi dell’Arizona, le feste messicane a base di Tequila, le atmosfere surreali dei film di Tarantino. Questo è il gruppo dei Calexico. La band capitanata da Joey Burns e John Convertino sarà in concerto venerdì 13 luglio al Centro per l’Arte Contemporanea di Prato, nell’ambito del Festival delle Colline 2018. I biglietti per questo straordinario concerto (20 euro, posto unico) sono disponibili nei punti Boxoffice (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it )tel. 892.101). Calexico è solo il primo, grande, nome del cartellone Festival delle Colline 2018, rassegna che da 39 anni porta musica, spettacoli e produzioni originali sulle colline pratesi. Il festival è organizzato da Comune di Poggio a Caiano e Regione Toscana in collaborazione con Comune di Prato, Comune di Carmignano e Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci. Evento in co-produzione con Fonderia Cultart.