Prato, in contromano sulla tangenziale con l’auto rubata: 35enne arrestato

Prato, 14 settembre 2023 - Nei giorni scorsi, la Questura di Prato aveva segnalato alla centrale operativa della Municipale la targa di un veicolo di grossa cilindrata rubato circolante sul territorio di Prato. La stessa auto è stato individuato, nella zona della stazione Borgonuovo, da una pattuglia in borghese dell'Unità Investigativa del Comando di P.zza Macelli che, già dalla segnalazione pervenuta presso la propria centrale, si era attivata nelle ricerche dell'auto rubata. Sul posto sono giunte le pattuglie del Reparto Motociclisti e del Reparto Territoriale, ma alla vista delle auto in livrea il conducente del veicolo aveva tentato una breve ma folle fuga, percorrendo contromano la tangenziale all'altezza di Ponte Valli in direzione nord.

Gli agenti motociclisti sono riuscito sia a mantenere il contatto visivo con il veicolo in fuga, sia ad informare costantemente le altre pattuglie della Municipale e delle volanti della Polizia di Stato che erano confluite in zona. Solo grazie all'operato degli Agenti si sono riusciti inoltre a scongiurare eventuali impatti con gli altri utenti della strada che stavano percorrendo il cavalcavia nel corretto senso di marcia. Seguito a vista il conducente a un certo punto ha perso il controllo del veicolo all'altezza dello svincolo con Via Montalese andando a sbandare contro il jersey di cemento posto al margine della carreggiata.

L'uomo nonostante ciò aveva tentato nuovamente una rocambolesca fuga a piedi che prontamente è stata interrotta dalle forze dell'ordine confluite sul posto. L’uomo di nazionalità marocchina di 35 anni circa, non aveva esitato ad aggredire gli agenti sia verbalmente che fisicamente e a danneggiare con calci e pugni un veicolo di servizio della Polizia Municipale. Con non poca fatica gli Agenti della Municipale e delle Volanti sono riusciti a contenerlo e ad accompagnare l'esagitato al Comando di piazza Macelli. Grazie ad ulteriori accertamenti è emerso a carico del nordafricano, già gravato da numerosi precedenti di Polizia, un provvedimento di cattura disposto dall'Autorità Giudiziaria per il reato di tentato omicidio.

Pertanto nella serata è stato condotto dal personale del Comando di Piazza Macelli presso il carcere della Dogaia. Oltre al mandato di cattura il nord africano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, ricettazione, porto abusivo di coltello più numerose sanzioni al codice della strada e veniva inoltre segnalato alla locale prefettura poichè trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente risultata positiva al narcotest come cocaina. L'intervento è stato frutto della sinergia tra le forze di Polizia presenti sul territorio di Prato che porta ad un sempre più produttivo modello di sicurezza integrata. Maurizio Costanzo