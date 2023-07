Controlli caporalato, sospesa attività in otto ditte tessili del distretto pratese

Prato, 25 luglio 2023 - Sono state controllate undici aziende tessili nell'ultima settimana dal personale della sede pratese dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Prato-Pistoia. Nell'ambito del progetto Alt Caporalato Due, finanziato dal fondo politiche migratorie 2020 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Per 8 delle ditte visitate - con sedi a Prato, Montemurlo, Carmignano e Poggio a Caiano, tutte appartenenti al settore manifatturiero - laboratori tessili e pronto moda - è stata sospesa l'attività a causa delle irregolarità riscontrate. In particolare in sette per lavoro nero, una per motivi di sicurezza.

In totale sono stati 70 i lavoratori controllati, di cui il 45% donne, tutti stranieri extracomunitari: 23 quelli risultati irregolari, di cui 14 completamente in nero. Ancora 5 erano senza regolare permesso di soggiorno, due vittime del reato di caporalato. I controlli, si spiega, hanno visto impegnata una task force composta da ispettori del lavoro della sede di Prato e di altri Itl e personale ispettivo di Inps e Inail, con il supporto del comando provinciale dell'Arma e dei mediatori culturali dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni. Le verifiche, si spiega ancora, "sono state precedute da un'attività di programmazione che ha visto coinvolti l'area vigilanza, il Nil di Prato, la Polizia municipale, l'Arma territoriale e l'Asl".

