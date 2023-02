Ciclismo: dopo l'argento arriva il bronzo per Vittoria Guazzini

Guazzini e Balsamo dopo la prova su pista

Prato, 14 febbraio 2023 - Dopo la medaglia d’argento conquistata con le compagne di squadra nella prova dell’inseguimento a squadre battute dalle britanniche, è arrivata nella giornata conclusiva dei Campionati Europei su pista a Grenchen in Svizzera, un’altra medaglia per la pratese di Poggio a Caiano Vittoria Guazzini.

Dopo il 5° posto nell’inseguimento individuale dove per pochissimi centesimi di secondi ha perso la possibilità di battersi per il terzo e quarto posto, la campionessa poggese si è rifatta con una brillante prestazione.

La gara quella del “Madison” in coppia con Elisa Balsamo. Un bronzo per nulla facile per il tandem azzurro guidato dal c.t. Marco Villa, conquistato con i denti a spese delle francesi. Guazzini e Balsamo a metà gara sembravano tagliate fuori dalla zona medaglie, ma la coppia azzurra a quel punto ha tirato fuori grinta, carattere e orgoglio oltre alle residue forze che aveva ancora nella gambe, riuscendo alla fine ad ottenere il terzo posto in una gara sempre bella e spettacolare, quanto incertissima e combattuta fino alla fine.

“Ce l’abbiamo fatta - dice Vittoria – ma quanto sofferenza fino alla fine. Abbiamo davvero raschiato il barile. Ora pensiamo al futuro non vedo già l’ora di correre la prossima”.

Antonio Mannori