Prato, 16 settembre 2018 - Doveva essere il giorno del debutto in serie D per il Prato. I lanieri avrebbero dovuto ospitare al «Nelli» di Oste la Sangiovannese. Invece, con un improvviso comunicato stampa, nel pomeriggio di ieri la società biancazzurra ha annunciato che non scenderà in campo.

«Abbiamo richiesto alla Figc-LND dipartimento interregionale il rinvio della sfida in programma contro la Sangiovannese - si legge nello scarno comunicato stampa –. Abbiamo inoltre informato sia la Figc, sia la società del Valdarno che in caso di rifiuto del rinvio il Prato comunque non disputerà questa partita». Una decisione apparentemente incomprensibile.

A maggior ragione se si pensa che ieri mattina mister Settesoldi ha svolto l’ultimo allenamento di rifinitura con i ragazzi. Il Prato, anzi, aveva addirittura tesserato il difensore Sciannamè, ex Ghiviborgo, che era pronto a dare una mano ai biancazzurri già da oggi pomeriggio. E allora cosa può essere successo?

Può darsi, ma è solo opinione e idea di chi scrive, che Paolo Toccafondi non abbia ancora abbandonato l’idea di poter tornare in serie C. Ieri il Tar del Lazio ha dato ragione alla Pro Vercelli nella vicenda dei ripescaggi negati per la serie B. Ha cioè accolto l’istanza cautelare contro il giudizio del Collegio di Garanzia del Coni, emesso negli scorsi giorni, e ha sospeso di conseguenza l’inammissibilità attribuita alle istanze di Catania, Siena e Ternana. Il Tar ha, inoltre, rinviato la discussione dinanzi alla camera di consiglio al prossimo 9 ottobre. Per questo motivo, la Pro Vercelli e la Ternana potrebbero non scendere in campo nel primo turno del campionato di serie C, seguite anche da altre squadre.

«Paolino» potrebbe quindi aver pensato di nuovo a un ricorso, intavendendo la possibilità di nuovi posti liberi nei professionisti, evitando nel frattempo di far giocare il Prato in serie D. Di sicuro oggi la Sangiovannese si presenterà a Montemurlo, in assenza di un rinvio ufficiale da parte della Lega. Se i biancazzurri non ci saranno prenderanno partita persa a tavolino e un punto di penalizzazione.

