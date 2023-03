Zocchi, un solo anno in più "Il rinnovo? Va bene così"

Le tre partite ravvicinate della settimana scorsa, compresa quella con la capolista Reggiana, e gli ottimi risultati conseguiti che hanno innalzato il livello di entusiasmo nell’ambiente attorno, hanno spostato i riflettori da un evento accaduto giovedì scorso e che ha un’importanza rilevante sul progetto-Pontedera. Ossia l’allungamento di contratto al direttore sportivo Moreno Zocchi. Sulla cui modalità merita tornare per cercare di capire qualcosa che a primo impatto lascia un po’ perplessi. E cioè: perché, nonostante il lavoro del direttore sia stato incensato da tutti i soci, il rinnovo è stato soltanto per un anno?

In questo modo, ad esempio, si sarebbe arrivati precisi alla scadenza del triennio che l’estate scorsa il socio di maggioranza relativa, Rosettano Navarra, ha indicato come finestra temporale per sviluppare il calcio a Pontedera, chiudendo, eventualmente, il ciclo intrapreso nel 2022 con gli attuali protagonisti. Quanto fatto può invece lasciar pensare che la scadenza del progetto sia anticipata? Che si sia vicini ad un nuovo rimpasto societario? Per capirci di più abbiamo provato a chiedere spiegazioni allo stesso Zocchi, ma le perplessità restano.

Direttore il contratto annuale lo ha scelto lei (come ha fatto l’allenatore Canzi, ndr) o glielo ha proposto la società?

"Me la ho proposto la società e io l’ho accettato. D’altronde in Serie C non è facile trovare club talmente organizzati e solidi che permettano ad un direttore di lavorare con una programmazione pluriennale. In ogni posto in cui ho lavorato l’ho sempre fatto costruendo come se dovessi star lì 10 anni, ma sapendo che l’esperienza sarebbe potuta finire il giorno dopo".

Viste le bella parole spese sul suo operato, si aspettava un accordo più lungo?

"No. Vivo in questo mondo da tempo e ormai conosco le dinamiche di questa categoria".

Con un biennale però sarebbe arrivato al ciclo triennale che si è dato Navarra.

"Le durate dei cicli sono legate ai risultati del momento, anche i progetti più lunghi. E’ una legge del calcio".

Ma avere almeno un biennale in mano non le avrebbe dato più "forza" per convincere la prossima estate i nuovi giocatori a scegliere Pontedera?

"Forse sì, ma non è detto. Ad esempio, gli over che ho trovato qui, da Espeche a Nicastro, da Catanese a Martinelli, hanno tutti accettato. Mentre sui giovani non ci sono problemi perché molti arrivano in prestito".

Stefano Lemmi