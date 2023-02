Zocchi: "Non siamo affatto appagati Sarà un buon finale di stagione"

Chi ha seguito le ultime due partite del Pontedera non può non concordare che la squadra di Canzi abbia perso per strada tre punti. Sfortuna? Disattenzione? Ingenuità? Probabilmente c’è un po’ di tutto questo dietro lo 0-1 con la Carrarese e l’1-1 di Pesaro, dove per la seconda volta in 13 circostanze i granata non sono riusciti a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio (l’altra volta era accaduto a Reggio Emilia). Il primo a fare questa amara considerazione è il direttore sportivo Moreno Zocchi: "Purtroppo abbiamo perso tre punti in due gare. Questo dispiace e di sicuro ci impone di mettere attenzione in quello che facciamo, perché tutto quello che si è raggiunto è frutto di sudore e sacrificio e adesso non ci possiamo premettere certe disattenzioni".

Sul fatto che comunque al Pontedera in questo periodo gli episodi non stiano girando bene, la risposta è precisa: "Credo che pi alla fine del campionato i conti tornano per tutti. Finora, eccetto per qualche gara come quella con la Torres nella quale abbiamo vinto a tempo scaduto, è certo che nelle due partite contro Carrarese e Vis Pesaro abbiamo raccolto meno di quanto si meritava. Mercoledì abbiamo giocato un ottimo primo tempo, dimostrandoci superiori all’avversario, soltanto che avremmo dovuto portarci sul 2-0 ma non ci siamo riusciti". Sui due episodi principali sui quali ha vissuto la sfida con la Vis, ossia la punizione concessa al Pontedera per una palla trattenuta troppo a lungo dal portiere di casa prima di rinviare e dalla quale è scaturito il vantaggio di Nicastro, e l’espulsione di Martinelli, che purtroppo per i granata è stata propedeutica al pari dei marchigiani, Zocchi si esprime così: "Sulla punizione il portiere della Vis (Farroni, ndr) ha trattenuto il pallone per 14 secondi. E’ vero, a condizioni inverse ci saremmo arrabbiati noi, ma la cosa particolare è che l’arbitro prima dell’inizio ha chiamato i due portieri e ha detto loro che sarebbe stato attento a quanti secondi avrebbero tenuto la palla tra le mani. Ho visto portieri che la tenevano anche più a lungo, però mercoledì l’arbitro aveva parlato chiaro prima dell’ingresso in campo...". Poi sul rosso a Martinelli (il terzo preso dalla squadra granata in 27 giornate): "Sono convinto che se non ci fosse stato l’episodio della punizione l’intervento del nostro difensore si sarebbe tramutato in un cartellino giallo. E sono altrettanto convinto che se fossimo rimasti in undici avremmo vinto".

Con la partita di domani a Recanati, distante circa 100 chilometri da Pesaro, Zocchi spiega anche perché far rimanere la squadra nelle Marche non è stato possibile: "E’ una decisione alla quale siamo arrivati perché poterci allenare sul nostro campo ed avere le nostre cose a disposizione era meno impegnativo che portarsi dietro tutte le nostre cose". Sul prosieguo della stagione, infine, il direttore sportivo del Pontedera trasmette certezze: "Non siamo affatto appagati. Siamo tutti consci che nel periodo natalizio abbiamo attraversato un calo di forma evidente e che ora siamo sulla strada giusta per tornare quello che siamo stati e disputare un buon finale di stagione. Da cosa lo deduco? Dalla bontà degli allenamenti".

Stefano Lemmi