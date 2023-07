Wimbledon, Musetti e Trevisan pronti grazie al supporto del Dott. Pierini

Martina Trevisan, la campionessa di tennis cresciuta in Valdera è tra i protagonisti, con Lorenzo Musetti del Torneo di Wimbledon, in Inghilterra. È uno degli appuntamenti più importanti della stagione tennistica, per cui è fondamentale arrivare preparati anche sul fronte della nutrizione e dell’integrazione alimentare, grazie alla loro collaborazione con il dottore farmacista livornese Edoardo Pierini.

Finalmente Wimbledon! È arrivato il momento di una nuova avventura sull’erba inglese per i due tennisti toscani Lorenzo Musetti e Martina Trevisan. Un appuntamento che arriva dopo una stagione ricca di emozioni e sudore, talento, tenacia e voglia di dimostrare il proprio valore. Per Musetti è l’occasione di confermare il periodo positivo e il bel tennis espresso agli Internazionali di Roma, al Roland Garros e al torneo Queen’s Club di Londra. Prove che l’hanno premiato facendolo arrivare al n. 15 del mondo della classifica ATP, suo primato personale.

Per Trevisan – n. 62 del mondo nella classifica WTA – Wimbledon rappresenta invece una vetrina importante per riprendere in mano una stagione che l’ha vista vincere e convincere, ma anche affrontare le delusioni di Roma e Parigi. Per entrambi vale ciò che li ha guidati fini qui, torneo dopo torneo: una continua ricerca della migliore forma possibile, fisica e mentale, dentro e fuori dal campo, attraverso il lavoro, l’allenamento, l’alimentazione e un corretto programma di integrazione alimentare, grazie anche alla collaborazione con il dottore farmacista livornese Edoardo Pierini, oltre che con i rispettivi staff e preparatori.