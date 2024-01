Volley, Serie B1: Fgl-Zuma Castelfranco. Coach Bracci: "E ora alzare ancora l’asticella»

Tutto come da copione per la Fgl-Zuma Castelfranco che stringe orgogliosa il biglietto della ’Final Four’ della Coppa Italia e il titolo di Regina d’Inverno. "Siamo veramente entusiasti dei risultati raggiunti fino a ora – commenta coach Marco Bracci – ma non ci accontentiamo. Vogliamo migliorarci ancora e alzare l’asticella per conoscere fino in fondo il nostro valore. La società ha allestito una squadra importante con giocatrici di prima scelta, intercambiabili e sempre pronte a dare il massimo. Castelfranco non aveva mai ottenuto la qualificazione alla Coppa Italia e sarà un evento importante anche in vista dei play-off: il nostro obiettivo è e rimane la promozione in A2".

Ma dietro tutta questa perfezione c’è un grande lavoro, una programmazione quotidiana tra atlete, staff tecnico, medico e dirigenziale affinché in partita le biancoblu possano dimostrare di essere le più forti facendo sembrare semplice la realizzazione di ogni schema, di ogni punto. "Dietro ogni nostro successo – confida Bracci – niente è lasciato al caso e c’è la massima attenzione ad ogni dettaglio. Insieme ai collaboratori prepariamo gli allenamenti in base all’avversaria di turno o al periodo che dobbiamo affrontare aumentando o diminuendo, ad esempio, il carico dei pesi o preferendo più situazioni di gioco con la palla".

Tutto questo impegno ha dato i suoi frutti: la Fgl-Zuma è capolista del girone con 31 punti, 11 vittorie e una sola sconfitta. Appena 9 i set persi. Bracci ci tiene a precisare che l’unica gara persa, a Trevi nell’ultimo turno del 2023, è il risultato di una situazione disagevole: senza il riscaldamento negli abituali impianti le sue ragazze, di cui una centrale e un libero infortunate in quel turno, si sono potute allenare solo due volte arrivando al match umbro non preparate come avrebbero voluto. "Adesso purtroppo il campionato è fermo per due settimane prima di ripartire col girone di ritorno – conclude Bracci – e questo spezza il ritmo di gioco al quale siamo abituati. Dobbiamo restare concentrati e continuare a lavorare con la massima dedizione. Abbiamo in agenda alcune amichevoli in questi giorni contro il Liberi e Forti di Firenze per mantenere il livello di attenzione".

A breve sarà comunicato anche la sede dello svolgimento della Coppa Italia in programma dal 27 al 30 marzo: voci di corridoio danno per favorita Bologna per accogliere questa kermesse riservata ai 4 migliori club della B1.

Stefania Ramerini