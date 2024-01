Volley, Serie B1 femminile. Fgl-Zuma, la corsa per lo scettro

L’attesa è finita: dopo quasi un mese di pausa torna la pallavolo giocata e la Fgl-Zuma Castelfranco è pronta a ruggire negli ultimi 2 turni del girone di andata per ottenere il titolo di Regina d’Inverno e il biglietto di ingresso alla Coppa Italia. La squadra di Marco Bracci è la capolista indiscussa del girone D: 25 punti frutto di 9 vittorie e una sola sconfitta – esattamente un mese fa a Terni – che non ha scalfito la corazzata biancoblu. Anzi Tesi e compagne hanno lavorato col massimo impegno durante tutte le festività natalizie dedicando grande attenzione al lavoro fisico seguite dal preparatore atletico Fabio Menichetti. Programma poi affiancato da quello agonistico in vista del match di domani pomeriggio, prima sfida del nuovo anno. Alle 17,30 al PalaBagagli ci sarà il Montespertoli che si presenta terzultima con 10 punti in corsa per la salvezza. La posta in palio è alta perché in caso di vittoria la Fgl-Zuma diventerà “Regina d’Inverno” rispetto alla sua diretta inseguitrice Cesena che al momento vanta gli stessi 25 punti (ma con 2 sconfitte)e sabato prossimo osserverà il suo turno di riposo. Cesena può realizzare al massimo 3 punti mentre il team di Bracci fino a 6. Quindi se domani la Fgl-Zuma difenderà l’inviolabilità del PalaBagagli potrà sigillare il primo posto assoluto indipendentemente dal risultato della diretta rivale. E poi uno sguardo agli altri gironi: solo le migliori 4 capoliste dei 5 campionati potranno accedere alla “Final Four” di Coppa Italia. La Fgl-Zuma è una papabile candidata insieme ai raggruppamenti A, B e C: occhi puntati sul girone E che potrebbe esserne già matematicamente escluso già dopo i risultati di questo turno. S.R.