Volley serie B

Il derby fra Lupi, quelli di Pontedera e quelli di Santa Croce, è andato a questi ultimi, vittoriosi per 3-2 al PalaMatteoli. I locali si sono arresi nei finali dei set, già come all’andata, quando i santacrocesi vinsero per 3-0, dopo che il Gruppo Lupi si era portato a condurre anche con buoni margini. Pure al ritorno, grossomodo, è andata così. Pontedera ha fatto la partita, l’ha pure condotta (2-1 e 16-13 nel quarto), dando l’impressione di potercela fare, ma poi ha ceduto ad una squadra più giovane, composta da atleti in orbita A2, quindi di altro livello.

I Lupi si sono presentati con la migliore formazione, attingendo dalla rosa della prima squadra, con Giovannetti e Loreti accanto ad Arguelles, Compagnoni e Favaro. Una formazione solida, per non far scappare Castelfranco, restando in corsa per la seconda poltrona. Il Gruppo Lupi ha recuperato all’ultimo momento Matteo Lazzeroni, rinunciando però al libero Grassini. I set sono stati tutti combattuti, con finali alti, a conferma dell’impegno profuso dalle contendenti. I dettagli hanno fatto la differenza. Tra i pontederesi hanno lottato con veemenza fino all’ultimo Lumini e Sabatini, instancabili nell’opporsi alla prestanza di Arguelles (40 punti), bomber di colore dei Lupi, ancora una volta determinante, nonostante alcune sbavature dovute alla giovane età.

I santacrocesi hanno vinto il primo set (23-25), poi sono andati sotto nel secondo e terzo (25-23 e 27-25), vincendo poi il quarto (26-28), imponendosi infine nel quinto: 12-15. Gara lunga, sentita e sostanzialmente corretta. Il Gruppo Lupi si è consolato con un punto, più che meritato. I Lupi ne hanno colti due, rimanendo in corsa per il secondo posto.

Marco Lepri