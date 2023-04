Volley serie A2 Lupi, vietato sbagliare stasera I calabresi vogliono anche gara 2

I Lupi per tenere aperta la qualificazione, i calabresi per chiudere il discorso dopo il 3-0 dell’andata. Il sunto di gara-2 di oggi alle 18 al PalaParenti sta tutto qui. Padroni di casa desiderosi di regalarsi una grossa soddisfazione, di far felice il loro pubblico e di alimentare il sogno Superlega per il club. Il tutto con la convinzione che nei playoff, ogni partita ha una storia diversa, che l’impegno è sempre superiore alla media, nel contesto di gare del tutto particolari. I Lupi hanno fatto di tutto per riempire il loro bunker con una serie di iniziative rivolte in particolare alle scuole ed alle società consorziate. C’è la volontà di lottare fino in fondo, di restare in corsa il più a lungo possibile, di approdare a gara-3 di mercoledì prossimo, portando i giallorossi del patron Pippo Callipo alla bella. In gara-1 i biancorossi sono stati a lungo competitivi, duellando senza timore in un match in cui il servizio è stato basilare. Poi, una volta al PalaMaiata – in caso di ultima chiamata - si darà l’impossibile per approdare in finale. La Tonno Callipo ha finora denotato un livello molto elevato per la A2, prevalendo nella stagione regolare, in Coppa Italia e in Supercoppa. Fin dalla scorsa estate i pronostici erano tutti per la squadra di Cezar Douglas che finora non ha mai sbagliato. In campionato la Kemas Lamipel ha superato per 3-0 in casa i vibonesi, allora privi del loro bomber principe: l’opposto austriaco Buchegger. Mercoledì scorso, questi è stato uno dei migliori con 18 punti. Motzo, ne ha messi a segno solo tre di meno, facendo bella figura. I Lupi avvertono la sensazione di poter colmare questo piccolo gap, con una vittoria interna, spingendo insieme al loro pubblico. Queste le probabili formazioni. Kemas Lamipel con: Coscione-Motzo, Vigil-Compagnoni, Hanzic- Colli e Morgese libero. Tonno Callipo: Orduna-Buchegger, Candellaro-Tondo, Mihilovic-Terpin e Cavaccini libero.

Marco Lepri