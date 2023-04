Volley serie A2

I Lupi giocano stasera in provincia di Pordenone la partita di ritorno contro i friulani del Prata. In gara-1 i portacolori della Kemas Lamipel si sono imposti per 3-0, seppur con parziali alti. I biancorossi sanno bene che stasera, dalle 20,30 in poi, i gialloblù di Dante Boninfante, vorranno imporsi per tornare alla bella in programma domenica prossima al PalaParenti. I "Passerotti", questo l’appellativo della compagine pordenonese, sono convinti che, una volta usciti dalla loro "tana", vale a dire dal PalaParenti, i Lupi siano meno pericolosi, per cui ci sarebbero – a loro modo di vedere - i presupposti per proseguire il cammino nei playoff. La Kemas Lamipel ha ben interpretato gara-1, senza mai andare in difficoltà, giocando coraggio e freddezza nei momenti cruciali. I tre set sono tutti terminati con due punti di scarto, a conferma dell’equilibrio delle forze tra le due compagini. Quei sei punti in più, molto pesanti, in favore dei conciari, sono stati indispensabili per chiudere una gara bilanciata, in cui i Lupi hanno saputo gestire tensione e applicazione tattica con criterio e attenzione. E’ quindi scontato che, per vincere a Prata, sarà indispensabile giocare bene, oltre a rischiare, rispondendo per le rime a Petras e soci, con coraggio, prendendosi i dovuti rischi. Coach Boninfante potrebbe riproporre Hirsch nella formazione di partenza, tenendosi sempre pronto Gutierrez, nel caso l’opposto titolare stecchi come a Santa Croce. I "Passerotti", come detto, vorranno portare i biancorossi a gara-3 puntando sulla spinta del loro pubblico. La Kemas Lamipel giocherà al completo puntando su una formazione in cui Hanzic si è preso il posto fisso da titolare.

Marco Lepri