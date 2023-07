Lo schiacciatore Simone Parodi è stato ingaggiato dai Lupi. Nella stagione a venire l’attaccante ligure, nato ad Imperia, che ha compiuto 37 anni in giugno ed è alto metri 1,95 difenderà i colori della Kemas Lamipel. Parodi è uno dei profili più conosciuti della A2, sia per le prestazioni offerte nelle ultime stagioni a Taranto, Siena e Cuneo, che per il lungo curriculum collezionato in Superlega e in Nazionale. Il tutto lo colloca tra i big del volley nazionale. Ricca la sua bacheca, sia a livello di club che in Nazionale. Per Parodi, anche due esperienze in Polonia, in squadre di rango.

L’atleta è reduce dall’ultima stagione a Cuneo, in cui il team piemontese è stato al di sotto delle aspettative. Ciononostante, il giocatore, a livello personale, ha avuto un buon rendimento, risultando uno tra i più positivi. Ai Lupi farà coppia in banda con il capitan Colli. Il 6+1 di marca conciaria, si schiererà quindi con: Coscione-Lawrence, Cargioli-Mati, Colli-Parodi e Loreti libero. Un mix tra atleti esperti e giovani in rampa di lancio. Sestetto quasi completamente nuovo, con un solo straniero. Panchina ricca di giovani, col progetto Superlega (da raggiungere in tre anni) giunto al secondo campionato. "Valuto positiva la mia ultima stagione – ha detto Parodi – e mi ritengo soddisfatto. Santa Croce è una piazza a cui ho sempre guardato con interesse. Amo la Toscana anche per la vicinanza da casa e, ovviamente per la società, che mi sembra molto solida. Ho giocato contro i Lupi varie volte. Il PalaParenti mi piace, i tifosi sono molto caldi. Questo insieme di cose mi ha convinto. Cercherò di far sognare il più possibile i sostenitori, insieme ai compagni di squadra".

Marco Lepri