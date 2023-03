Vittoria meritata, lo dicono i numeri Granata superiori su tanti aspetti

Una vittoria meritata. Lo dicono i numeri che il 2-0 inflitto all’Imolese è un successo meritato. E sono dati che regalano altra fiducia per la difficile trasferta di domani sul terreno della vice capolista Entella. La squadra di Canzi è stata infatti superiore agli avversari in molti aspetti considerati nelle statistiche della 34a giornata dalle aziende specializzate in materia. A cominciare dall’indice di pericolosità, che è stato di 192 contro 165 degli ospiti. Lo conferma anche il numero dei tiri, che è stato di 12 (5 nel primo tempo, 7 nel secondo) dei quali 8, compresi i gol di Cioffi e Catanese, finiti in porta, contro gli 8, dei quali 3 in porta (2 nel primo tempo, 1 nella ripresa) della formazione imolese.

Un altro dato che parla a favore della prestazione dei granata è quello dei duelli vinti, che è stato pari al 53% (ossia 78 su 146) contro il 47% (ossia 68 su 146), con una superiorità schiacciante su quelli aerei dove Martinelli e compagni hanno avuto la meglio nel 62% delle circostanze (16 vinti su 26) contro il 38% degli avversari (10 vinti su 26). Ma una percentuale più alta il Pontedera l’ha anche nei duelli in attacco e in quelli in difesa, mentre la pericolosità maggiore in attacco la quadra di Canzi l’ha portata da sinistra, sull’asse Goncalves-Cioffi, dove su 29 attacchi su azione, 4 si sono conclusi con tiro in porta, pari al 14%, mentre nella sua corsia di sinistra l’Imolese su 36 azioni è riuscita ad andare al tiro soltanto in 2 occasioni, pari al 6%. Anche centralmente Catanese e soci sono stati più minacciosi, concludendo nel 15% delle situazioni contro il 5% degli avversari, che si sono rifatti (leggermente) sul lato destro, dove hanno fatto registrare il 3,8% contro il 3,7%. Un altro dato significativo è quello dei passaggi-chiave, che per il Pontedera sono stati cinque, di cui quattro riusciti (80%) mentre quelli dei romagnoli sono stati tre, dei quali solo uno riuscito (33%), così come maggiore è stato il numero di palloni recuperati. Accanto a tutto questo però non appare il possesso palla, andato all’Imolese: 54% contro 46%. Il dato non deve sorprendere, perché ha una sua logica spiegazione. Nel primo tempo infatti sono stati i granata a tenere di più la sfera tra i piedi (55% contro 45%) mentre nel secondo sono stati i rossoblu (62% contro 38%). Questo è dovuto, oltre che dalla necessità per gli ospiti di recuperare lo svantaggio, anche dalla decisione di Canzi e del suo staff di cambiare modulo passando al 3-5-2 e di aspettare i giocatori avversari più "bassi" per poter costruire più spazio in profondità alle spalle della linea difensiva imolese. Un atteggiamento che alla fine ha pagato visto il 2-0 di Catanese.

A proposito di singoli, sempre interpretando i dati, Nicastro è stato il calciatore dell’intera giornata (quindi 10 partite) ad aver effettuato più tiri, 6 (di cui 5 in porta), Catanese il miglior centrocampista, mentre Cioffi è secondo come dribbling (sette riusciti su otto) dietro a Ragatzu (Olbia), Goncalves è medaglia d’argento come miglior terzino sinistro e Marcandalli lo è come numero di palloni recuperati.

Stefano Lemmi