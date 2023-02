Vincere oggi per riprendersi il quinto posto

La classifica è ammiccante e invitante. Vincere oggi a Pesaro significherebbe scavalcare in un sol colpo Gubbio e Carrarese e riappropriarsi del quinto posto in classifica, occupato fino alla seconda giornata di ritorno (domenica si è giocata l’ottava). Uno stimolo che il Pontedera sente sicuramente dentro, ma che per materializzarsi deve abbattere la compattezza di un avversario che va a punti da sei turni consecutivi. Nel suo felice 2023 la Vis Pesaro ha infatti conquistato tre vittorie (due in casa) e tre pareggi. Una striscia che ha permesso ai marchigiani di mettere per il momento alle spalle le ultime cinque posizioni e di puntare su questo recupero della quarta di ritorno (la gara era in programma domenica 22 gennaio e non venne disputata a causa delle piogge abbondanti) per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica. I 13 punti di differenza (41 a 28) dunque non possono essere garantisti sul rischio che gli uomini di Canzi corrono oggi sull’altra sponda dell’Italia, e la sconfitta con la Carrarese può (deve) essere tramutata in energia positiva per centrare, dopo l’obiettivo salvezza già raggiunto, il secondo traguardo stagionale, ossia la qualificazione ai play off, nella migliore posizione possibile. Sulle insidie del match odierno, Canzi è ovviamente ben preparato: "Loro (la Vis Pesaro, ndr) da Natale ha fatto molto meglio di noi, 12 punti contro 5, e questo vuol dire che sono più in forma di noi. E’ una cosa che ho fatto presente nello spogliatoio, ma i ragazzi lo sanno, perché vivendo le cose da dentro certe percezioni ci sono. I risultati non si fanno con la classifica in mano".

Rispetto al derby con la Carrarese, Canzi sa cosa serve in più: "Siccome quella di Pesaro sarà una partita nella quale non ci saranno grosse occasioni da gol, perché la Vis concede poco, noi dobbiamo prima di tutto continuare a concedere poco, cosa che nelle ultime partite c’è stata, e poi essere bravi a concretizzare le poche occasioni da gol che potremo avere". Visto che questa sfida arriva a distanza ravvicinata dal derby di domenica, il tecnico sta pensando ad un turnover: "Ho a disposizione una rosa ampia e ci sono giocatori che solitamente partono titolari che sono più riposati e quindi possono essere utilizzati". Poi sul fatto di giocare a sole 72 ore dal precedente match: "Questa gara infrasettimanale mi da fastidio solo per la logistica, perché domenica prossima siamo a Recanati e ciò influisce sul recupero. Sono però dispiaciuto perché con la Vis avevamo accordi diversi… Questa cosa comunque ci darà ancora più forza e voglia di fare risultato".

Tranne Baroni, non ci sono assenti, mentre la società fa sapere di aver prolungato il contratto fino al 2025 al centrocampista Matteo Guidi (2003) prodotto del vivaio granata. Inizio alle 18, dirige Mucera di Palermo. Probabile formazione (3-4-1-2): Stancampiano; Shiba, Espeche, Martinelli; Somma, Ladinetti, Catanese, Goncalves; Benedetti; Cioffi, Nicastro.

Stefano Lemmi