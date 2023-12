"Vicopisano: Federciclismo celebra atleti e società del 2023"

Il Comitato Provinciale pisano della Federciclismo ha festeggiato atleti e società protagonisti nel 2023, allo Sporting Club Ristorante di Vicopisano. E’ stata una stagione con tre gemme; il titolo europeo in pista (specialità keirin) dell’under 23 Beatrice Bertolini, la medaglia di bronzo della stessa atleta ai mondiali in Colombia, il titolo italiano nel mountain bike di Diego Rosa. L’atleta pisana di Calci ha ricevuto oltre alla targa anche il gagliardetto del Comitato Regionale Toscana per mano del presidente Saverio Metti. A seguire i riconoscimenti per Matilde Bertolini, Fabiana Luperini, Maddalena Simeoni, Antonio Guidi, e per tutti i giovanissimi tesserati in provincia, esordienti, allievi, juniores ed amatori. Prima società del settore la Coltano Grube che ha preceduto Una Bici X Tutti, S.Miniato-S.Croce, Butese, S.Miniato Ciclismo, Mobilieri Ponsacco. Premiati i campioni provinciali Andrea Scarpellini e Marco Canziani (esordienti), l’allievo Danilo Bartoli e l’allieva Aurora Marrocu, le società organizzatrici delle varie manifestazioni. Infine i dirigenti che si sono distinti, i presidenti di società Franco Fagnani (Mobilieri Ponsacco), Claudio De Angeli (Una Bici X Tutti), Franco Biagini (S.Miniato-S.Croce), oltre a Luciana Gradassi.