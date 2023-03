Viareggio Cup, giocatori vandali Devastato il tunnel del “Mannucci“

Passaggio di turno al veleno per la formazione Under19 del Pontedera nella 73 edizione della Viareggio Cup. A termine dell’1-1contro il Don Torcuato che ha qualificato agli ottavi di finale i baby granata, i giocatori della formazione argentina hanno compiuto ingiustificabili atti di vandalismo contro le strutture del Mannucci, Immediata la condanna del club pontederese, affidata ad una nota: "L’Us Città di Pontedera condanna gli episodi di puro e semplice vandalismo di cui, nella terza giornata del torneo di Viareggio, si sono resi protagonisti alcuni dei calciatori della squadra argentina del Don Torcuato. Questi, al temine della partita che li vedeva contrapposti alla primavera granata, hanno gravemente danneggiato gli spogliatoi e il tunnel dello stadio Mannucci. La società granata comunica fin da adesso che perseguirà gli autori del fatto in ogni sede, riservandosi altresì di valutare le eventuali responsabilità dell’organizzazione del torneo". "Il movimento del calcio - ha aggiunto il direttore organizzativo del club Andrea Bargagna - la società granata e la città tutta di Pontedera debbono oggi sentirsi danneggiati e oltraggiati da quanto successo Non staremo certo a guardare, facendo quello che è in nostro potere per impedire il ripetersi di situazioni simili in futuro". Sul campo il pareggio ha dato ai ragazzi di Pellegrino il secondo posto del girone 2 (vinto dal Torino) con quattro punti e la qualificazione agli ottavi ai danni proprio degli argentini (terzi quota tre) Che non hanno trovato di meglio che sfogarsi in quel modo incivile.

s.l.