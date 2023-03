Va al Cenaia la gloria del maxi-derby

FRATRES PERIGNANO

0

CENAIA

1

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Lucarelli, Falleni (68’ Pennini), Genovali, Carani, Chiodi (80’ Fiumalbi sostituito al 91’ da Pecci), Cornacchia, Niccolai, Di Paola (68’ Kthella), Doveri (68’ Campo), Sciapi. A disp. Menicagli, Aliotta, Giorgi, Pulina. All. Niccolai.

CENAIA: Baroni, Rossi, Pasquini, Papini, Signorini, Degli Esposti, Benassi (68’ Barsotti), Caciagli, Cosi (68’ Cutroneo), Remedi (80’ Pirone), Penco (81’ Freschi). A disp. Perullo, Desii, Pini, Gadiaga Cheikh, Favilli. All. Macelloni.

Arbitro: Leonardo Burgassi di Firenze.

Marcatori: 70’ Cutroneo.

PERIGNANO – Cuore, grinta, orgoglio. Il derby, ma soprattutto lo scontro diretto del girone A di Eccellenza, tra Fratres Perignano e Cenaia si tinge di arancio-verde. Davanti a circa 400 spettatori, record stagionale per il Matteoli, va in scena una bella partita davanti ad una bellissima cornice di pubblico. A deciderla ci pensa Davide Cutroneo, nel secondo tempo, due minuti dopo il suo ingresso in campo. Per il Cenaia è la quarta vittoria per 1 a 0 consecutiva. Come era facile immaginarsi la gara nel primo tempo è equilibrata e molto combattuta. Si affrontano due squadre che in questo 2023 e quindi nel girone di ritorno sono state quasi perfette, con 8 vittorie nelle ultime 9 gare per entrambe. La posta in palio è altissima ma entrambe se la giocano a testa alta.

Al 3’ c’è subito un’azione pericolosa per il Cenaia, con Benassi che da ottima posizione mette a lato. Il Perignano nel primo tempo fatica a rendersi pericoloso mentre il Cenaia ci prova in diverse occasioni. Come al 23’ quando Cosi, in girata defilato di pochi metri, si fa bloccare la sfera da Borghini. La prima vera occasione per il Fratres Perignano arriva al 28’ con Lucarelli che dalla destra serve al centro per Sciapi ma il tiro è debole, facile preda di Baroni. Nel finale ancora Perignano pericoloso con Niccolai per Cornacchia ma la conclusione finisce alta sopra la traversa.

Sono le difese quindi ad avere la meglio alla fine del primo tempo. Nella ripresa alza il ritmo il Perignano ma proprio nel miglior momento, il neoentrato Cutroneo salta secco Pennini e dalla sinistra trafigge Borghini per l’1-0 ospite. Il Perignano prova a reagire alla ricerca del pari ma la difesa arancio-verde non concede niente a Sciapi e compagni. Arriva il triplice fischio e davanti ai suoi tifosi fa festa il Cenaia, ora primo a +3 sul Perignano che incassa la prima sconfitta di questo 2023.

Per i ragazzi di mister Macelloni arriva invece la sesta vittoria consecutiva, davvero un cammino super. E quando mancano cinque giornate alla fine del campionato il Cenaia ha nelle mani il proprio destino mentre il Perignano si trova a dover rincorrere.

Luca Bongianni