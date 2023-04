Un’altra beffa per l’Etrusca Ko sul finale

Ancora una beffa per l’Etrusca basket che perde a pochi istanti dalla fine della partita: i biancorossi perdono 59-61 a 4 secondi dal fischio finale contro Fabriano che espugna il parquet toscano. I sanminiatesi avevano in mano la palla decisiva che non entra nel canestro, mossa che riesce a Fabriano allo scadere del tempo. Una sconfitta amara ancora una volta al fotofinish come era accaduto nella trasferta precedente a Faenza. E’ stata una gara lottata, con il team di Marchini avanti anche nella primo quarto e presente anche nel successivo, ma nel terzo quarto cambia la musica e Fabriano recupera e si lotta in perfetto equilibrio fino al 59-59. L’ultima chance dei locali non va a segno, lo gli avversari. Da segnalare il rientro di Venturoli, ancora indisponibile Cipriani, ottima prova personale di Bellachioma. Ai ragazzo della Rocca non rimane che tanto amaro in bocca. Per fortuna anche Empoli, la diretta rivale per la salvezza perde a Imola ed entrambe restano a quota 12 davanti solo a Cesena che ne ha 4. Intanto Matelica continua la sua corsa per mantenere la categoria.