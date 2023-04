Una vittoria meritata Lo dicono anche i numeri

di Stefano Lemmi

I numeri non mentono. Anche quella sul Montevarchi, che ha regalato al Pontedera il record di punti in serie C (56) è stata una vittoria, la 15a in 36 partite, meritata. Eccetto che per il possesso di palla, tutti i dati dell’analisi post gara vinta 2-0 parlano infatti a favore della squadra di Canzi, che oggi parte per Fermo senza lo squalificato Ladinetti. Cominciamo dalle occasioni da gol avute, espresse con un fattore xG (più alto è il numero più pericolosa è stata la squadra) nettamente a favore dei granata, con 0,90 contro 0,23 degli ospiti, che nel primo tempo hanno fatto registrare lo 0,06, ossia una pericolosità praticamente nulla.

Più alto, di conseguenza, è stato anche il numero di tiri scagliati: 12 per il Pontedera, di cui 4 in porta (due sono stati i gol) e calciati da una distanza media di 20,4 metri, contro i 9 del Montevarchi, di cui 2 in porta, scagliati da una distanza di 24,6 metri. Maggiore per Espeche e compagni anche il numero dei duelli vinti, che sono stati complessivamente 127 su 235, pari al 54%, contro i 99 su 235, pari al 42%, degli avversari, e che, nel dettaglio, hanno visto gli uomini di Canzi prevalere sia nei duelli offensivi (40% contro 34%) che in quelli difensivi (66% contro 60%) e aerei (52% contro 40%).

Un altro dato che evidenzia come il Pontedera sia riuscito ad imporsi sul gioco dei rossoblu arriva anche dalla pericolosità portata dagli attacchi sulle fasce, che hanno fatto registrare un 45% (con xG di 0,41) sulla corsia di sinistra e un 39% (con xG di 0,35) sulla corsia di destra (il restante 16% arriva invece dalla posizione centrale), contro un rispettivo 27% e 20% degli ospiti. L’unico aspetto nel quale ha prevalso il Montevarchi è stato, come detto, nel possesso di palla, che per il Pontedera è stato del 46% (con 23’01" di tempo effettivo) contro il 54% (con 27’19" di tempo effettivo). Questo però è spiegabile nel fatto che una volta passata in svantaggio (al 41’ del primo tempo) la formazione montevarchina, ultima in classifica, si è trovata costretta a condurre il gioco per recuperare il risultato.

Estendendo invece l’analisi del match a tutte e 10 le gare del girone disputate per la terzultima di campionato, spicca il secondo posto nella classifica dell’xG concesso, 0,23, dietro lo 0,18 dell’Entella, a conferma che in quella sfida del giovedì di Pasqua, Siano ha vissuto una serata di assoluta tranquillità. Intanto merita ricordare che la penalizzazione di due punti inflitta al Siena per irregolarità Irpef, ha cambiato l’ordine della classifica alle spalle del Pontedera, sesto. Con l’Ancona settima a 55, la Lucchese con 48 punti diventa ottava, il Siena nono a 47 e il Rimini resta decimo a 46. Posizioni da tenere d’occhio per i prossimi play off…