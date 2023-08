Una sola vittoria nei sedici precedenti nel lontano 1969

Quella di questa sera (calcio d’inizio alle 20:30) sarà la 17esima volta che il Pisa andrà a fare visita alla Sampdoria. Se dovessimo fidarci della storia, quella del “Ferraris” apparirebbe come una trasferta proibitiva per i nerazzurri: nei 16 precedenti, infatti, è arrivata una sola vittoria. Era il 6 aprile 1969, e il Pisa di Renato Lucchi sconfisse la Samp di Fulvio Bernardini per 2-1, grazie all’autogol di Morini e alla rete di Piaceri. Per il resto, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, sono arrivate nove vittorie per i blucerchiati, oltre a sei pareggi. L’ultimo precedente risale ormai a quasi 30 anni fa, quando a Genova le due squadre si fermarono sullo 0-0. Era la Coppa Italia, e a passare il turno, ai calci di rigore dopo lo 0-0 del ritorno, fu la Sampdoria di Pagliuca, Vierchwood, Evani e Gullit, che vincerà quell’edizione. Solo le reti segnate: soltanto sette in casa dei blucerchiati.

Lorenzo Vero