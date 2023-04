Una gara che vale la stagione Etrusca: "E’ l’ultima chiamata"

E l’ora della verità per l’Etrusca Basket che stasera deve assolutamente vincere la trasferta contro la già retrocessa Cesena, una gara che vale l’intera stagione. "E’ la nostra ultima chiamata – precisa mister Alessio Marchini – una partita dove dobbiamo portar via la posta in palio per tentare di salvarci al primo step e dare un segnale della nostra presenza. Cesena giocherà a cuor leggero e noi non possiamo sederci sugli allori. Anzi dobbiamo fare una prestazione seria e gagliarda. Nelle ultime 5 quattro le abbiamo perse all’ultimo tiro, dobbiamo reagire e pretendere questi 2 punti". Che potrebbe coincidere anche con la prima vittoria fuori casa. I sanminiatesi, terzultimi in zona retrocessione diretta con 12 punti, devono recuperare terreno nei confronti di Empoli (con gli stessi punti dell’Etrusca, ma con una migliore situazione parziale) e Matelica che ne ha 14. Un occhio puntato anche al turno odierno dei diretti rivali: Empoli gioca in casa contro Ozzano, Matelica è atteso a Imola, per entrambe gare, almeno sulla carta, più proibitive rispetto al calendario favorevole dell’Etrusca.

Il regolamento prevede che le ultime 3 classificate (sarebbero quattro, ma il team di Firenze ha lasciato la stagione in anticipo causa fallimento) siano retrocesse direttamente nella categoria interregionale, mentre dalla quinta alla dodicesima classificata si svolgeranno i play-off (la quinta contro la dodicesima, la sesta contro l’undicesima e così via) una serie singola al meglio delle 5 gare. Chi vince resta in serie B, chi perde scende nell’interregionale.

Stefania Ramerini