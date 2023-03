"Un gol tra i più importanti Lo dedico a chi mi è vicino"

"Questo è stato uno dei gol più importanti della mia carriera, arrivato in un momento complicato per me e in un momento speciale per la squadra. Ora stiamo sognando, non svegliateci". C’è ancora tantissima gioia nelle parole di Davide Cutroneo, attaccante del Cenaia classe ’96 autore del gol decisivo nel derby e scontro al vertice andato in scena domenica scorsa al Matteoli di Perignano.

"Un gol che dedico ai miei amici più stretti che mi stanno sostenendo in un momento per me complicato, alla mia ragazza e al mio babbo che lavora in Germania e domenica era allo stadio a fare il tifo per me". Cutroneo infatti ha giocato nonostante il suo ginocchio destro fosse ancora molto gonfio, entrato al 68’ ha trovato il gol decisivo solo due minuti più tardi. "Da un mese sto cercando di guarire, questo infortunio è diventato un calvario. Ma adesso conta continuare a remare tutti dalla stessa parte, siamo un gruppo unito ed il mister ci ripete sempre di restare con i piedi per terra". Ora ci sono San Marco Avenza, River Pieve, Tuttocuoio, Montespertoli e Castelfiorentino, cinque partite che dividono il Cenaia dal sogno chiamato Serie D. "Partite che affronteremo come abbiamo affrontato le altre, con la stessa voglia e la stessa umiltà".

Ora è -3 il Fratres Perignano che si trova a rincorrere, con la Cuoiopelli che grazie alla vittoria di Montespertoli accorcia sui rossoblu, lontani di 6 lunghezze. In zona salvezza piccoli passi per San Miniato Basso, ancora in zona playout, e Tuttocuoio. Neroverdi che nel prossimo turno saranno ospiti del fanalino di coda Armando Picchi, occasione per centrare i tre punti e allontanarsi dalle zone impervie della classifica.

l.b.