"Un bivio per entrambe"

Una partita che potrebbe decidere l’intera stagione. Il big match di domenica (ore 14.30) in un Matteoli di Perignano che si preannuncia tutto esaurito in ogni ordine di posto e grado, vale molto più di tre punti. Quando mancano sei giornate alla fine del campionato, Fratres Perignano e Cenaia si dividono la testa della classifica del girone A del campionato di Eccellenza con 52 punti in classifica, dietro la Cuoiopelli è a -9. In questo girone di ritorno, quindi dall’inizio del 2023, entrambe hanno collezionato 8 vittorie nelle 9 gare fin qui disputate. Due percorsi molto simili che hanno portato Perignano e Cenaia a giocarsi, domenica, il primo posto in solitaria. E ad attenderle ci sarà uno scenario molto suggestivo, con il Matteoli che si prepara ad ospitare circa 500 spettatori.

"Per il momento siamo tranquilli ma sappiamo che da ora a sabato la tensione salirà, la partita è determinante per il nostro e il loro cammino" la consapevolezza di Matteo Niccolai, mister del Fratres Perignano. "Siamo ad un bivio – dice – chi fa tre punti fa un importante passo in avanti per la vittoria del campionato. Noi proveremo a vincere questa gara dall’inizio alla fine, queste partite sono belle se le giochi a viso aperto senza aspettare gli avversari o vivere sull’episodio. Arriviamo a questo partita in un ottimo momento, siamo una grande squadra con un grande spogliatoio. Alleno molto volentieri questo Perignano, i ragazzi mi seguono ed abbiamo la classifica che ci meritiamo. Ma la classifica dice che è forte anche il Cenaia che ha sorpreso tutti in questa stagione, ma non me. Per loro ho il massimo rispetto ma faremo di tutto per batterli". Farà poca strada il Cenaia, poco più di 5 km, per arrivare al Matteoli, seguito da un buon numero di tifosi arancioverdi.

"Sarà una gara dura – dice mister Massimo Macelloni, ancora alle prese con alcuni dubbi viste le condizioni ancora incerte di Remedi, Cutroneo e Freschi – già è un derby in più si affrontano due squadre prime in classifica. Sulla carta il Perignano è la squadra favorita, hanno giocatori di un’altra categoria, mentre per noi è già una grande soddisfazione essere arrivati fin qui. Ce la giocheremo a viso aperto, avrebbe poco senso soprattutto per noi restare dietro ad aspettare. Loro faranno molto possesso palla come sono abituati a fare noi con il nostro gioco dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno".

Luca Bongianni