Tuttocuoio, missione compiuta Liquidato il San Marco Avenza

TUTTOCUOIO

1

SAN MARCO AVENZA

0

TUTTOCUOIO: Lampignano, Novi, Casanova, Fino, Puleo, Pazzaglia, Chiti, Sarti, Massaro, Sabia, Turini (30’ st Dascoli). All. Tavano

SAN MARCO AVENZA: Caccioli, Ratti (26’ st Guidi, 40’ st Bertoloni), Scremin, Cucurnia, Zuccarelli, Baeza, Ortelli (32’ st Pedrazzi), Montecalvo, Bruzzi, Saia, Raffo (12’ st Morelli). All. Alessi

Arbitro: Monti di Firenze

Marcatore: 37’ st Sarti Espulso: 47’ st il tecnico Alessi

SAN MINIATO - Missione compiuta. Il Tuttocuoio vince (1-0) e resta in Eccellenza, condannando il San Marco Avenza alla retrocessione in Promozione, dov’erano già finiti direttamente San Minato Basso e Armando Picchi. Ieri nell’unica gara di play out del girone A in programma, la squadra di Tavano aveva a disposizione due risultati su tre per conservare la categoria e le sono bastati 90’ per chiudere con la vittoria che è valsa la salvezza (in caso di parità si sarebbero dovuti disputare anche i tempi supplementari). Il gol che ha deciso il match è arrivato nel finale di partita con un colpo di testa di Sarti, lesto a raccogliere una palla nell’area ospite, ma durante la gara, sempre tenuta in pieno controllo, il Tuttocuoio era riuscito a fallire ben due calci di rigore. Il primo dopo 16’ (fallo di Baeza su Massaro) con Fino che ha calciato direttamente fuori, il secondo dopo 9’ della ripresa (fallo di Zuccarelli su Chiti): Massaro si è fatto respingere da Caccioli sia il rigore che la ribattuta e sulla terza conclusione Casanova ha messo fuori. Ma alla fine è stata festa lo stesso per la presidente Coia e i suoi ragazzi.

Stefano Lemmi