Tuttocuoio Ambizioso, Paola Coia Punta alla Salvezza Senza Soffrire

Sta nascendo un Tuttocuoio ambizioso. Per il quarto campionato consecutivo in Eccellenza, la presidente Paola Coia non ha dubbi: "Voglio costruire un Tuttocuoio ambizioso. Non voglio più soffrire come l’anno scorso, dopo un’annata difficile (salvezza ai play out, ndr) voglio divertirmi". Il primo passo, la riconferma di Ciccio Tavano in panchina, che a breve potrà avvalersi di un vice, il preparatore dei portieri è Davide Magni, mentre preparatore atletico e massaggiatore sono in arrivo per completare lo staff tecnico. Per quanto riguarda la squadra, tra riconferme e nuovi arrivi a Coia mancano solo tre tasselli: "Mi è rimasto da chiudere per un difensore centrale, un centrocampista e un esterno d’attacco in una squadra che giocherà col 4-2-3-1". Così, per il ruolo di portiere sono stati ingaggiati Niccolò Carcani, classe 2002 dal Tau Calcio e Simone Iacoponi, classe 2001 ex Perignano. In difesa oltre ai riconfermati Daniele Puleo e Michele Fiscella, ci sono le due "quote" (quest’anno in Eccellenza sono obbligatori sempre in campo un giocatore nato dopo l’1 gennaio 2003 e uno nato dopo l’1 gennaio 2004) Alberto Novi, classe 2004 a destra, e Cosimo Severi, 2003, a sinistra e il guineiano Modesto Edu Mengue, del 2003, arrivato dallo Scandicci. A centrocampo intorno al capitano Lorenzo Fino e al riconfermato Filippo Chiti ecco l’esperienza di Mattia Papi, oltre 200 presenze in D, la passata stagione al Salsomaggiore, e le qualità di Giacomo Pratesi, 2002 ex Tau Calcio. In attacco, infine, Giacomo Rossi dalla Pro Livorno e Mattia Centonze dal Camaiore si uniscono ai riconfermatissimi Gabriele Massaro e Alessio Turini. L’appuntamento è per il 3 agosto al Leporaia.

