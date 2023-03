Tutti allo stadio al costo di un cappuccino

Anche il Pontedera, inteso come società, prova a spingere la sua squadra verso la storia. Ovvero superare quota 55 punti, il punteggio massimo ottenuto dal club nella recente Serie C (era la stagione 2020-21), intesa come terzo livello del calcio italiano. La società ha infatti deciso che nelle ultime tre partite casalinghe, ossia Pontedera-Imolese di domenica (alle 14.30), Pontedera-Aquila Montevarchi di giovedì 6 aprile (alle 20.30) e Pontedera-Gubbio di domenica 23 aprile (alle 14.30), ultima di campionato, tutti i ragazzi e le ragazze Under 17 potranno sottoscrivere, alla segreteria dello stadio, un mini abbonamento al costo di 5 euro per il solo settore Gradinata. In pratica ogni singola partita viene a costare 1,67 euro, poco più di un cappuccino.

"Abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa per avvicinare i ragazzi - ha spiegato il presidente Piero Gradassi – perché ci piacerebbe vedere la gradinata piena di famiglie in queste ultime partite casalinghe e perché abbiamo bisogno del calore della nostra città per raggiungere il secondo obiettivo stagionale. Come società ci auguriamo che questa iniziativa abbia successo già per la partita di domenica contro l’Imolese. Vi aspettiamo allo stadio".

Anche questa promozione è significativa dell’entusiasmo che gli ultimi risultati positivi (due vittorie e due pareggi) hanno riportato nell’ambiente granata, con la squadra di Canzi alla quale basterebbe conquistare più di cinque punti nelle ultime cinque giornate (in mezzo alle tre sfide casalinghe ci sono le trasferte sui campi di Entella e Fermana) per battere il record di punti e sperare di disputare davanti ai propri tifosi il primo turno dei playoff, Per riuscirci occorre però non scendere sotto il settimo posto, quello attualmente occupato dai granata. Sul periodo positivo del Pontedera si è espresso anche il direttore sportivo Moreno Zocchi, che due giorno fa ha prolungato di un anno i contratti di Perretta, Nicastro e Martinelli: "Il momento è positivo, ma, come sempre, dipende da noi e da quello che facciamo quotidianamente riuscire a trasformare questo momento in una cosa definitiva. Senz’altro si è lavorato bene sotto l’aspetto fisico e psicologico dopo un periodo nel quale avevamo perso la nostra concentrazione, magari perché convinti di essere troppo bravi e di essere vicini all’arrivo. A gennaio, magari anche inconsciamente, abbiamo staccato la spina e se per riattaccarla ci vuole tempo, per arrivare ad ottenere i risultati ce ne vuole ancora di più".

"Siamo vicini al traguardo dei play off – conclude Zocchi - ma faremo di tutto perché non sia l’ultimo. Perché sappiamo che ogni posizione dentro agli spareggi-promozione ci può regalare qualche certezza in più. Quindi in queste ultime cinque partite dobbiamo arrivare fino in fondo senza mollare un millimetro".

Stefano Lemmi