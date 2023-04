Tutta Cenaia è arancioverde Esplode la festa per la serie D

CENAIA

"Don’t worry, D happy". Si è colorato di arancio-verde il cielo sopra Cenaia ieri pomeriggio quando al termine di Cenaia-Castelfiorentino è scoppiata la festa con bambini, ragazzi del settore giovanile, famiglie, tifosi e calciatori. Tutti in campo per celebrare un traguardo storico che ha visto la squadra di mister Macelloni compiere una vera e propria impresa, al termine di una cavalcata che nessuno avrebbe potuto prevedere ad inizio stagione. Nelle parole del presidente Enrico Miliani il segreto di questo successo. "Ce l’abbiamo fatta grazie ad un grandissimo gruppo di ragazzi che si aiutano in campo e fuori dal campo – dice il numero uno arancioverde – l’allenatore è stato bravo a creare una famiglia. Ad ogni gol esultavano tutti, titolari e chi era in panchina. Abbiamo sopperito alla superiorità di altre squadre più attrezzate di noi con un grande spogliatoio. Sono stati bravi tutti, dal patron Daniele Baroncini al direttore sportivo e tutti quanti". E poi il ricordo a chi ha tifato Cenaia da lontano, come Stefano Vannini e Riccardo Montangnani, a cui è andata la dedicata di questo trionfo.

"Io ho fatto il presidente per traghettare la società ed è andato tutto bene – continua raggiante Milianti –. Un paese intero ci ha seguito, non ci ha mai fatto l’apporto del tifo. Questo è il giusto premio per ripagare tutti". Dopo 10 anni di Eccellenza il Cenaia ora pensa già al futuro campionato di Serie D. "Abbiamo già fatto un incontro con il Comune per adeguare il campo sportivo e gli spalti alla categoria – dice Milianti – vorremmo giocare qui quante più partite possibile, sono ottimista". Lo staff: Massimo Macelloni (allenatore), Guglielmo Urso (vice), Giulio Campani (prep. atletico), Federico Bottoni (all. portieri), Filippo Roncari (massaggiatore), Gianluca Giani (dirigente) e Bruno Betti (ds). La rosa: Elia Badalassi, Gabriele Baroni, Matteo Barsotti, Tommaso Brattoli, Manolo Benassi, Simone Caciagli, Matteo Cavallini, Tommaso Cosi, Davide Cutroneo, Dario Degli Esposti, Francesco Desii, Giacomo Favilli, Diego Fraschi, Giacomo Freschi, Ibra Gadiaga, Marco Landi, Elia Papini, Tommaso Pasquini, Iacopo Penco, Jacopo Perullo, Gianmarco Pini, Gabriele Pirone, Alessandro Remedi, Matteo Rossi e Giacomo Signorini.

Luca Bongianni