Trofeo Mariotti e regionali Cadetti

Il recupero della quindicesima edizione del "Trofeo Sergio Mariotti", in origine prevista per il 4 novembre e rinviata a causa dell’alluvione, è in programma dopodomani, sabato 25 novembre. Dalle 14,30 in poi il centro storico di Castelfranco si trasforma in pista di atletica. Nel "Mariotti", quest’anno, si inserisce il campionato regionale Cadetti riservato a ragazze e ragazzi nati nel 2008 e 2009. La Podistica Castelfranchese si occupa dell’organizzazione su richiesta della Fidal. Il "Mariotti" è aperto a tutti i bambini e ragazzi, maschi e femmine, da 5 a 13 anni, purchè in possesso di certificato medico. "Per noi della Podistica Castelfranchese – dice il presidente Daniele Puccioni – è motivo di grandissima soddisfazione ospitare il campionato regionale, anche se questo richiede un maggiore impegno da parte di tutti e più persone per la sicurezza". Il ritrovo è in piazza Bertoncini. Partenza da via Cavour con proseguimento in via Solferino, via Calatafimi e corso Bertoncini. Questo il tracciato del "Mariotti". Per quanto riguarda il campionato regionale Cadetti, invece, il percorso si allunga su via dei Mille e via Marconi.