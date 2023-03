Trionfo per la Taddei Factory Team Acuto di Chiarini nella Rampichiana

Ha regalato spettacolo l’edizione 2023 della "Rampichiana" in provincia di Arezzo, con trionfo nel settore maschile della Taddei Factory di S.Croce sull’Arno. In campo maschile ha vinto Riccardo Chiarini che ha così bissato il successo dello scorso anno.

Il biker di Marradi ha battuto in volata Andrea Siffredi (Scott Racing Team), mentre a completare il trionfo della società santacrocese di Stefano Taddei, ci ha pensato l’ex professionista, Diego Rosa che era come il suo compagno di squadra Chiarini uno dei favoriti della gara, e giunto terzo. In campo femminile ha vinto la brillante lituana Katazina Sosna, con terzo posto per Silvia Scipioni della Taddei Factory vincitrice nel 2022 ed alla quale non è riuscito fare il bis come il suo compagno di squadra Chiarini.

Il tracciato della Rampichiana era lungo 43 chilometri con 1.500 metri di dislivello che comprendeva l’ascesa all’Alpe di Poti. Un percorso più breve, 20 km per 1.000 metri di dislivello, per gli amatori.

An.Mann.