Trestina, sfida chiave per l’obiettivo salvezza

Affonda nella notte dell’antichità la tradizione degli scherzi del "Primo aprile", agitando il pesce come simbolo canzonatorio. Tuttavia, la curiosità di questo giorno fa aleggiare profezie in chiave calcistica con i Mobilieri Ponsacco che – questo pomeriggio – giocano l’anticipo della ventinovesima giornata al Comunale alle ore 15, avversario la squadra dello Sporting Club di Trestina. Superstizioni e credenze popolari a parte i rossoblu di Francesco Bozzi si giocano contro gli Umbri, in caso di vittoria, un bel pezzo del tragitto indirizzato all’obiettivo del pianeta salvezza. I Mobilieri con 34 punti in classifica guidano con piccolo margine di vantaggio, il gruppo delle nove squadre, al momento, le più coinvolte nella neila zona playout, e nella retrocessione diretta.

Il Trestina è all’ultimo gradino con 27 punti insieme al Terranova Traiana e Montespaccato, e il cammino in campionato degli umbri è espresso dalla graduatoria. Neanche con il cambio di allenatore da Marmorini a Farsi alla 24esima giornata ha prodotto significativi miglioramenti. Tutto sembra deporre a favore dei rossoblu: il campo amico, la buona sequenza dei risultati prima della sosta ed il ricordo dell’impresa vincente per 1 a 4 in trasferta. Ma è noto che la memoria non porti punti e il Ponsacco dovrà fare appello alla massima concentrazione, perché si troverà di fronte un avversario carico di rivalsa considera il match al Comunale come una sorta di ultima spiaggia, Un piccolo dettaglio di analogia numerica suona da campanello d’allarme confrontando i gol fatti 30 e quelli subiti 43 da gli Umbri, e quelli dei Mobilieri sono 33 e 43. Consapevole dell’importanza dell’avvevimento mister Bozzi confida. "Dall’esito della tre gare col Trestina, a Poggibosni giovedi 6 aprile e con l’Orvietana il 9 aprile c’è il passaporto per la salvezza. Vietato sbagliare, anche se sappiamo bene il grado di difficoltà che ci aspetta, ma siamo motivati e pronti a dare l’ultima scossa. Ho visto i ragazzi viaggiare molto bene in settimana. Tornando agli avversai odierni sappiamo che è squadra tosta con giocatori esperti: la loro classifica e bugiarda".

Luciano Lombardi