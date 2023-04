Tifoso dell’Orbetello brucia la sciarpa del Pomarance

Un gesto sicuramente antisportivo, una sciarpa bruciata, quello che ha compiuto domenica pomeriggio un tifoso dell’Orbetello prima del match che la squadra lagunare ha disputato contro la squadra pisana del Pomance nel campionato di Prima categoria. Un gesto antisportivo, illogico e per di più incomprensibile se è vero che all’andata, in terra pisana, c’era stato addirittura un gemellaggio tra le due tifoserie. E proprio in virtù di questo gemellaggio i tifosi si era scambiati le sciarpe. Così uno dei tifosi dell’Orbetello, mentre le due squadre stavano effettuando l’abituale riscaldamento prima di disputare l’incontro, ha deciso di bruciare una delle sciarpe donate dai tifosi del Pomarance.

Un gesto inaudito. Se poi si aggiunge che grazie al successo per 3-0 sul Pomarance, l’Orbetello ha conquistato l’accesso ai playout, evitando la retrocessione diretta, l’azione di questo tifoso diventa ancora più incomprensibile.