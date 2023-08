Test-match: Preparazione Ponsacco Oggi - Castelfiorentino vs Mobilieri Ponsacco

L’allenamento congiunto fra l’Urbino Taccola e i Mobilieri Ponsacco – sotto i trentotto gradi che si misuravano alle 15:30 domenica allo stadio di Uliveto Terme – ha avuto una soluzione insolita ed originale. Per alleggerire tanta calura e pressione si è deciso – anziché interrompere la gara per il ristoro con i cooling break – di giocare tre tempi da 30 minuti ciascuno, imitando l’hockey su ghiaccio. L’allenamento, che ha trovato concordi i tecnici, è stato la giusta soluzione per mister Caramelli che è in costante attenzione per avere una visione sempre più ampia dei giocatori da inserire in ruoli alternativi e soprattutto misurare il grado di preparazione e incamerato dopo un incessante lavoro iniziato il 31 luglio. Assenti nel Ponsacco Luca Innocenti – per affaticamento muscolare – e Fratini, ancora a riposo precauzionale. Questa la formazione della prima frazione opposta all’Urbino Taccola che vedrà i Mobilieri prevalere col risultato finale di 6 a 1. (3-5-2) Fontanelli; Grea, De Vito, Innocenti M.; Fasciana, Guarente, Milli Mogavero, Felleca; Buffa e Nieri. 1 a 0 per il Ponsacco alle fine del primo round gol di Buffa al 6’ smarcato da Nieri. Seconda frazione: (4-3-3): Fontanellli;Barillà,Grea,De Vito Nannetti; Remedi, Hanxhari,Regoli; Nieri, Panattoni, Buffa(15’st Matteoli). Raddoppio di Matteoli al 16’ dopo scambio De Vito-Remedi. Accorcia le distanze l’Urbino con Salvadori al 24, dopo buona triangolazione. Nel terzo tempo questi i rossoblu: (3-5-2)Falsettini, Barillà(15’ Fasciana), Bardini, Macchi; Natali, Remedi Hanxhari (15’ Nannetti), Regoli, Guerrucci (in prova), Matteoli, Panattoni. Netta la superiorità dei Mobilieri in questa ultima frazione: al 5’ rete di Panattoni, assist di Natali. Al 18’ a segno Remedi, servito da Panattoni, con lob passante sul portiere. Quinta rete di Matteoli al 27’ e ancora Panattoni al 29’ su lancio di Remedi. "Progressi evidenti – accenna il ds Aringhieri, – E oggi una nuova amichevole contro il Castelfiorentino ottima squadra di eccellenza è fissata per le ore 17:30".

Luciano Lombardi