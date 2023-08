Tapparello va via. Cuoiopelli, caccia al bomber

Il bomber argentino Blas Dante Tapparello non è più un giocatore della Cuoiopelli. Nonostante la sottoscrizione dell’accordo lo scorso mese prima della partenza per le vacanze in Argentina, le strade della società biancorossa e dell’attaccante, vicecapocannoniere dello scorso campionato di Eccellenza con 21 gol si separano. Tapparello, stando a quanto si apprende, andrà a giocare nella serie D calabrese. Giocherà nel Cittanova. Oltre al salto di categoria, il puntero argentino percepirà un rimborso più sostanzioso di quello che gli avrebbe assicurato la Cuoiopelli che, invece di accontentare le richieste del giocatore, ha deciso di privarsene e virare su altre scelte. Chi sarà il numero nove che sostituirà Tapparello non è ancora noto. La società del presidente Claudio Pagni e del vicepresidente Pier Paolo Puccioni sta lavorando in queste ore per mettere a disposizione dell’allenatore Roberto Falivena un atleta in grado di garantire lo stesso peso in attacco dell’argentino. Un’urgenza doppia, quella dell’attaccante, visto che anche Andolfi, come già riportato su questa pagina le scorse settimane, ha lasciato la Cuoiopelli per trasferirsi al Tau Altopascio, in serie D. Una coppia, Tapparello-Andolfi, da quasi quaranta gol.

Ieri, intanto, la Cuoiopelli ha giocato la sua prima amichevole stagionale contro il Pisa Primavera sul campo dello stadio "Picchi" di Casciana Terme. Il match amichevole è finito 2-1 per i giovani nerazzurri. Per il Pisa Primavera hanno segnato Raychec e Lormanis, per la Cuoiopelli è andato a segno il 2005 Fino schierato da Roberto Falivena nel secondo tempo. Buona la prova dei biancorossi conciari che si stanno allenando da appena tre giorni dopo aver sostenuto, da giovedì della scorsa settimana, i test fisici precedenti l’inizio della preparazione vera e propria che è iniziata lunedì. La Cuoio torna in campo, sempre in amichevole, dopodomani, sabato 12 agosto, alle 17, ad Altopascio contro il Tau, compagine di serie D.

g.n.