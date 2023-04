Taddei a segno con Rosa e Chiarini Ora trasferta a Barcellona per la Volcat

Santa Croce

Ancora un successo importante nel felice avvio di stagione della Taddei factory team di Santa Croce sull’Arno. Questa volta il grande protagonista nella competizione di mountain bike è stato Diego Rosa (nella foto con Chiarini) che ha ottenuto la sua prima vittoria con la nuova casacca della società conciaria, trionfando alla Granfondo Colli Cortonesi. Il successo della squadra santacrocese è stato completato dal secondo posto di Riccardo Chiarini. I due biker hanno tagliato il traguardo in parata, dominando in lungo e in largo la corsa aretina lunga 42 km con 1.550 mt di dislivello.

"La gara è andata ottimamente – spiega Rosa – è una vittoria che ho cercato, ci tenevo molto. Arrivando da 10 anni di professionismo su strada arrivare a braccia alzate ha avuto un sapore differente, ora pensiamo alla Volcat in Spagna". Molto felice per il secondo posto anche il compagno di squadra Chiarini in attesa di nuovi successi stagionali. Un buon avvio dunque per la Taddei factory tema.

An.Mann.