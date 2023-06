Super direttore generale Le strade portano a Ducci

Una tra le figure da definire nell’organigramma del nuovo Pontedera è quella che riguarda il direttore generale. Un ruolo decisamente di rilievo in un club, che serve come trait d’union tra la parte tecnica e quella dirigenziale e che solitamente ricopre importanti funzioni operative. Il nome in realtà ci sarebbe già, ed è quello di Piero Ducci. Almeno due sono però le questioni da chiarire affinché il personaggio accetti di ricoprire questa carica. La prima è di natura...concorrenziale. Ducci è infatti un uomo assai noto nel panorama calcistico, anche di massimo livello, avendo lavorato, tanto per ricordare le società più conosciute, nel Milan (è stata la sua esperienza più lunga), nella Fiorentina e nell’Ascoli. Adesso sembra al centro dell’attenzione di due-tre club di importante respiro nazionale e questo eventuale interesse di club più d’appeal potrebbe farlo optare per il ritorno ad un calcio di alto livello. Il secondo aspetto per il quale c’è ancora da studiare un accordo è di natura economica.

In questa stagione Ducci, arrivato come uomo di fiducia del socio di maggioranza relativa (ma nel prossimo quadro societario non più) Rosettano Navarra, ha lavorato da amico per il Pontedera, tanto da non ricoprire alcun ruolo ufficiale. Una posizione che con il nuovo incarico non sarebbe più sostenibile. Nella definizione del prossimo budget societario andrebbe quindi previsto anche il riconoscimento da destinare a una figura simile. Ma c’è anche un altro aspetto di cui tener conto e che riguarda le mansioni che ricoprirà il nuovo presidente, ruolo che ormai viene dato per certo sarà occupato dall’ex sindaco della nostra città, Simone Millozzi. Il suo impegno sarà solo istituzionale, oppure svolgerà anche mansioni operative? Perché in questo secondo un lavoro sovrapposto o comunque antagonistico non sarebbe indicato. Comunque resta da attendere solo pochi giorni affinché cali ogni velo. Giovedì c’è l’appuntamento dal notaio per rendere effettivo il nuovo assetto societario e a quel punto anche uomini e incarichi saranno definiti. Poi, martedì prossimo, 20 giugno, c’è da rispettare le scadenze per l’iscrizione al campionato di Serie C 2023-24 e nel frattempo si potrà finalmente dare il via alla costruzione della nuova squadra. Con un mercato che intanto parla di un interessamento del Cittadella per il giovanissimo Matteo Guidi.

Stefano Lemmi