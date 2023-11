Stella Azzurra, ancora gioie. Sofia Campigli ai vertici nazionali

Grande soddisfazione in casa Stella Azzurra di Pontedera per l’ultimo risultato conseguito di una propria atleta. Sofia Campigli sale ai vertici del campionato nazionale federale Gold di specialità che si sono svolti a Campobasso venerdì scorso 17 novembre. Sofia Campigli della Stella azzurra di Pontedera, ginnasta con ottime qualità fisiche e dotata altresì di tenacia e grinta, seppure con un esercizio che ha registrato due errori al nastro, conquista il punteggio di 23,00 e si qualifica al quarto posto nella categoria Junior, prima fascia al campionato nazionale federale Gold. Arriva così un traguardo molto prestigioso per la giovane ginnasta che corona un periodo di fatiche e allenamento. Un brutto infortunio l’aveva infatti tenuta fuori dalle grandi pedane per oltre sei mesi, e finalmente adesso è tornata a combattere. Si tratta di ottimo risultato per la Stella Azzurra che torna ad essere visibile sul campo nazionale in un contesto Gold di ginnaste di altissimo livello. Un esercizio un po’ più falloso alle clavette non garantisce a Sofia lo stesso risultato ma ottiene comunque il settimo punteggio dell’attrezzo stesso, clavette. Le allenatrici Claudia Peccianti, Margherita Andolfi, Alice Arnesano, Arianna Bandini si dicono estremamente soddisfatte del risultato ottenuto e si dicono intenzionate a puntare ancora più in alto per i prossimi campionati 2024.