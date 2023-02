Speaker deride avversario. Tensione in tribuna

I momenti di tensione che si sono verificati in tribuna verso la fine e a partita terminata, sono stati innescati da un paio di… annunci dello speaker del Mannucci, che dall’altoparlante ha chiamato ironicamente "pallone d’oro" il giocatore Alessio Rossi del San Donato Tavarnelle per due volte. La prima in occasione del gol, segnato al minuto 37 del primo tempo e che il calciatore, al primo centro nei professionisti, ha festeggiato arrampicandosi alla recinzione sotto la tribuna meritandosi il cartellino giallo, l’altra al momento della sostituzione, al minuto 35. E’ lì che è scattata l’ira dei tifosi fiorentini presenti in tribuna (il settore ospiti era chiuso), tenuti a freno solo dalle forze dell’ordine prontamente intervenute . Nel suo profilo facebook la società si è scusata per l’accaduto riportando quanto segue: "La società U.s Città di Pontedera desidera esprimere le sue più sincere scuse alla società San Donato Tavarnelle e al suo giocatore, Alessio Rossi, per quanto pronunciato dello speaker dello stadio in occasione del gol e della sostituzione. Siamo profondamente rammaricati per il comportamento non professionale e non in linea con i nostri valori e con le nostre norme di condotta. La nostra società riconosce da sempre l’importanza di un comportamento etico e professionale nel mondo dello sport e riteniamo che ogni partita debba essere caratterizzata da un rispetto reciproco tra le squadre e i loro sostenitori". In sala stampa invece l’allenatore Massimiliano Canzi dopo aver espresso il rammarico per questo 2-4, ha speso le ultime parole di dichiarazione per i tifosi presenti al Mannucci nonostante il freddo polare: "Mi spiace per quei pochissimi tifosi che erano allo stadio. Sono stati meravigliosi, strepitosi: siamo andati a salutarli e quei dieci rimasti ci hanno anche applaudito. Purtroppo, come noi siamo mancati in campo, è anche vero che avevamo tutta la tribuna che tifava per la squadra avversaria, e in periodi così difficili questo è un peccato".

Stefano Lemmi