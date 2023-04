"Sosteniamo i nostri giocatori" Sisti si appella alla tifoseria

L’incertezza e l’equilibrio tecnico del campionato di serie d girone e ha espresso il primo verdetto.

Con tre giornate di anticipo ha laureato l’Arezzo di Indiani vincitore di questo campionato.

I Mobilieri Ponsacco guardano alla sezione più alta del torneo in versione accademica anche se hanno marcato quel territorio all’ottava giornata espugnando lo stadio Comunale di Arezzo battendo i leader amaranto per 1 a 0 con eurogol di Mencagli.

Un fiore all’occhiello incancellabile per i rossoblu che ottimizzavano le speranze di centrare l’obiettivo salvezza sempre sostenuto come priorità della squadra.

L’evolversi del campionato ha finito per dare meno certezze ai rossoblu, ed oggi con tre giornate da giocare, a Gavorrano questo pomeriggio, domenica 30 aprile in casa col Flaminia ed il 7 maggio la chiusura a Sangiovanni, per i ragazzi di Bozzi la posizione si presentava preoccupante ma rimediabile.

In settimana si è avuto una escalation negativa della posizione in classifica dovuta alla decisione della Lega, che ha accettato il ricorso del Grosseto contro la Sangiovannese (la gara era finita 1 a 1).

Ha concesso la vittoria e quindi i tre punti a tavolino ai maremmani, che hanno potuto scavalcare in classifica i Mobilieri che retrocedendo di una posizione risultando in piena zona play out per la prima volta nella stagione.

Significative le osservazioni del presidente Sisti che dopo aver tenuto a rapporto giocatori e tecnici in un suo comunicato riferendosi al momento delicato dei rossoblu ha precisato.

"Proprio per questo dobbiamo far sentire ai nostri giocatori e staff la massima fiducia che non è mai mancata da parte della societa".

Poi Sisti ha rinforzato dicendo: "Ci tengo ad allargare questa richiesta alla tifoseria che è sempre stata presente agli allenamenti e le partite, ai cittadini, e all’Amministrazione Comunale – ha aggiunto – e a tutti coloro che abbiano a cuore il futuro di questa societa".

Sisti conclude: "E’ il momento di farsi trovare ancora più uniti e combattere per la vittoria finale.

Luciano Lombardi