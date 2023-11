Sos Leporaia, grondaie pericolanti: "Chiedo di sistemarle da due anni"

Tra gli innumerevoli danni e disagi provocati dalla tempesta Ciaran c’è anche una tragedia sfiorata al Leporaia, l’impianto di calcio di Ponte a Egola dove gioca le sue gare casalinghe il Tuttocuoio, squadra di Eccellenza. A denunciare l’accaduto è la presidente del club, Paola Coia, che non risparmia un duro attacco all’amministrazione comunale di San Miniato, proprietaria della struttura. "Sono due anni – scrive il primo dirigente del Tuttocuoio – che faccio presente all’amministrazione comunale che le grondaie della tribuna del Leporaia sono pericolanti, ma così come per tutto, e l’amministrazione rimane in silenzio. Giovedì si è rischiata la tragedia, poiché a seguito del forte vento un pezzo della grondaia frontale è volata precipitando a ridosso del bar. Pochi attimi prima i calciatori erano nei pressi dello stesso bar a prendersi un caffè prima della seduta di allenamento. E’ andata bene, anche se la grondaia continua a traballare". "Il Leporaia – conclude Paola Coia – è del comune di San Miniato, forse questo il sindaco Giglioli l’ha dimenticato. Ho inviato al comune le foto della grondaia della tribuna pericolante facendo presente che l’intervento è urgente perché potrebbe cadere da un momento all’altro, ma nessuno si è degnato di passare dal campo. E’ una vergogna". Merita ricordare che il Leporaia è stato rifatto nel 2016...