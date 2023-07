Signorini: "Società più forte". Inizia l’era Millozzi

"La società è molto più forte dell’anno scorso. Sta a noi gestirla bene e con equilibrio". Con queste tranquillizzanti parole che mettono una pietra ad un periodo di fine stagione un po’ turbolento, un sorridente Rossano Signorini, amministratore delegato di Ecofor, società che con il 32% delle quote è il nuovo socio di maggioranza relativa del Pontedera, ha chiuso la conferenza stampa tenutasi ieri a mezzogiorno nella sede del club per presentare ufficialmente Simone Millozzi (nella foto sopra) come neo presidente granata.

Al tavolo erano seduti anche il sindaco Matteo Franconi, l’ex presidente Piero Gradassi e il direttore sportivo Moreno Zocchi, mentre erano presenti in sala soci attuali ed ex come Marcello Pantani, Emilio Montagnani, Emiliano Branca e Marco Maiello. Se Franconi si è limitato a ringraziare tutti i soci e i tifosi, donando a Gradassi (nella foto sotto con Franconi) una targa con dedica, riconoscendo a Millozzi "di essere da sempre il primo tifoso" e ricordando "la notte romana trascorsa con lui per mantenere il titolo del club", il nuovo presidente è stato chiaro nei progetti del Pontedera 2023-24: "Affronto questo percorso con umiltà, consapevole della necessità di coniugare la parte sportiva con quella economica, ponendo attenzione ai conti. L’obiettivo primario del campo deve essere il raggiungimento della salvezza prima possibile, senza fermarci una volta raggiunta. Purtroppo gli anni del Covid, hanno penalizzato fortemente il club, quindi se da una parte va consolidata la struttura portante della squadra con la riconferma dei giocatori over, dall’altra bisogna lavorare in maniera ancora più forte con gli under". Dopo aver ringraziato i tifosi "che negli ultimi due anni si sono riavvicinati al Pontedera" e Andrea Bargagna, direttore organizzativo granata e coordinatore dell’evento di ieri, "per il fondamentale lavoro di marketing svolto", Millozzi ha concluso il suo intervento ribadendo di "garantire massima trasparenza e collegialità" e invitando tutti "a restare uniti anche nei momenti difficili che potranno esserci". E se il direttore Zocchi, in attesa di conoscere l’entità del budget a sua disposizione (sembra entro una settimana), ha precisato come "la solidità societaria, tanto economica che motivazionale, sia fondamentale per lavorare al meglio", Signorini, che nei due anni precedenti faceva parte della società come Valdera Acque, ha tenuto a precisare che "il fatto che Ecofor abbia deciso di entrare direttamente nel Pontedera sta a significare che disastri non ce ne sono, altrimenti saremmo... scappati". E allora è arrivato il momento di parlare solo di calcio giocato.

Stefano Lemmi