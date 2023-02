"Siamo un gruppo sano che lavora E’ difficile non inserirsi bene"

Ripartire da quanto di buono visto contro l’Alessandria per continuare a sognare anche domenica contro la Carrarese. Tra i calciatori granata più "gasati" dal ritorno al successo, il primo del nuovo anno solare, non poteva non esserci il capitano e leader Marcos Espeche, che ha commentato così il 2-0 ai piemontesi: "L’obiettivo principale era ripartire dal secondo tempo di Siena, con la stessa intensità e lo stesso carattere avuto. Nel primo tempo direi che ci siamo riusciti, poi nel secondo era normale che loro, sotto di due gol, alzassero il baricentro. Non so dire però se sia stato un modo giusto o sbagliato dopo il nostro 2-0 cercare di gestire la partita. Perché quando davanti hai una squadra che non ha più nulla da perdere, è normale che possa metterti in difficoltà e quindi qualche rischio in più lo corri".

"Ad ogni modo – ha ripreso il difensore del Pontedera – direi che tutto sommato abbiamo gestito abbastanza bene la gara, perché alla fine l’Alessandria non ci ha creato grossi problemi. La nostra vittoria è senza dubbio meritata, perché la gara nella ripresa è andata in discesa, anche se non c’è mai niente di scontato, ma la gestione è stata buona. Non nascondo che questo successo, il primo del 2023, ci serviva. Lo cercavamo, e ora che è arrivato bisogna tenerselo stretto e continuare ad andare alla ricerca di ulteriori miglioramenti. Non bisogna accontentarsi mai". Sul fatto che il 2-0 di sabato sia arrivato grazie ai gol di due nuovi arrivati, Ianesi e Peli, il capitano granata non è rimasto meravigliato. "Il nostro – ha spiegato – è un gruppo dove è veramente difficile non riuscire ad inserirsi. Perché è un gruppo sano, un gruppo di ragazzi che lavorano e che hanno ben chiaro qual è l’obiettivo, e questo fa in modo che chi arriva abbia la possibilità di entrare ben presto in sintonia. Chi vive lo spogliatoio e ha a che fare con noi ogni giorni si rende conto di quanto noi giocatori più esperti siamo sempre aperti al confronto, cercando di dare una mano o un consiglio ai più giovani. Per fortuna abbiamo tutti una mentalità vincente e quindi è normale che ci si sproni a vicenda per andare alla ricerca di quel qualcosa in più. Ma una pacca sulla spalla o una parola di sostegno o un consiglio c’è sempre. E questo penso che sia un grande vantaggio, perché non è detto che una disponibilità tale, che aiuta a crescere, si trovi ovunque".

Aver preso un punto martedì al Franchi e tre sabato al Mannucci, risultati che alla fine hanno permesso al Pontedera di raggiungere la quota-salvezza, non devono però creare illusioni. Anzi, Marcos Espeche mette subito in guarda i compagni per il derby di domenica: "Con la Carrarese ci aspetta una gara alla quale se arriviamo pensando di essere stati bravi a pareggiare a Siena e a battere l’Alessandria, sbagliamo in partenza. Quindi si azzera tutto, si analizzano le cose che servono e si riparte come se niente fosse successo, alla caccia di un’altra vittoria. Perché vincere piace a tutti, ma per vincere bisogna cercare di migliorarsi e crescere giorno dopo giorno". Parola di capitano.

Intanto, come già anticipato ieri su queste pagine, il Pontedera ha confermato ufficialmente l’accordo con mister Canzi per prolungare il contratto: sarà granata anche il prossimo campionato.

Stefano Lemmi