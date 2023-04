"Siamo fiduciosi, puntiamo al riscatto dopo l’andata. L’entusiasmo c’è"

La FGL-Zuma ospita oggi (17,30) al PalaBagagli il Biella. La gara è valida per la terz’ultima di ritorno. Le piemontesi saranno determinate, come nello scorso dicembre, quando si imposero per 3-1 in casa. Le ospiti sono quinte con 42 punti. La FGL-Zuma è prima (51) e, nelle ultime due gare sarà impegnata, prima a Genova e poi in casa con la Liberi e Forti Firenze. La concentrazione è tutta sul match con le biellesi, una sfida da non fallire per restare in vetta. Le avversarie sono uscite spesso vittoriose, proprio con le prime della classe. "Più si avvicina la fine del campionato, più le partite acquistano maggiore importanza – dice coach Menicucci -. Siamo vicini alla conquista dei playoff e, una vittoria anche a tie-break, varrebbe la matematica certezza di prendervi parte. Nelle ultime settimane abbiamo ottenuto bei risultati. In alcuni frangenti abbiamo denotato alcune incertezze che dobbiamo evitare per ottenere un risultato degno del nostro campionato. La squadra ha dimostrato carattere e, sabato scorso, nel terzo set, siamo venute fuori da una difficile situazione. La panchina ha dato un contributo fondamentale. Sono fiducioso. Biella è ben equipaggiata e all’andata ci ha sconfitto. Puntiamo a riscattarci, davanti ad un bel pubblico. Vogliamo dare il meglio".

Marco Lepri