Shiba soffre E Cioffi non trova il guizzo giusto

SIANO 5,5. Non ha colpe specifiche e anzi, sullo 0-0 compie un’uscita decisiva. Però 4 gol alle spalle sono tanti...

SHIBA 5. Due gol arrivano dalla sua parte e Russo lo fa soffrire.

ESPECHE 5. Sul secondo vantaggio ospite sbaglia il rilancio e perde Russo in velocità.

MARTINELLI 5. I meccanismi stavolta non hanno funzionato a dovere.

PELI 6. Tra i più incisivi, nel primo tempo segna la rete del 2-2 (la sua seconda).

SOMMA 5,5. Entra a gara già compromessa e può fare ben poco.

LADINETTI 6 La firma sul primo gol stagionale non basta per evitare il k.o. IZZILLO 5,5. Perde qualche pallone in maniera rischiosa.

GUIDI sv. Per l’ex solo i minuti conclusivi.

PERRETTA 6. Festeggia (amaramente) le 100 presenze in granata ed è tra i pichi a meritarsi la sufficienza.

MUTTON sv. Gioca i minuti finali.

CATANESE 5,5. Non riesce ad incidere come altre volte.

BENEDETTI 5,5. Il suo ingresso non scuote la squadra.

IANESI 6. Nel primo tempo crea qualche pericolo. Esce prima del patatrac.

CIOFFI 5,5. Nessun guizzo interessante.

NICASTRO 6. Sfortunato, colpisce il palo dopo tre minuti. Va vicino al gol in un paio di circostanze. All. CANZI 5,5. Il periodo-no a livello di risultati continua. Lo aspetta il difficile lavoro di ridare presto fiducia alla squadra.

S.L.