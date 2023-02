Seconda categoria girone E sempre più avvincente

Il triangolo delle grandi di Seconda categoria si snoda tra Capannoli, Peccioli e Casciana Terme Lari. Più che un triangolo, per la verità, è quasi una linea rette su cui si trovano i tre paesi che comandano la classifica del girone E, quello composto quasi esclusivamente da squadre della Valdera e della zona del Cuoio. Ora in vetta sono Capannoli e Peccioli con 46 punti, Casciana Terme Lari insegue a tre lunghezze di distanza. Ma Peccioli e Casciana Terme Lari hanno una gara in meno perché domenica scorsa, ventesima giornata, le due squadre si affrontavano nello scontro diretto sul terreno del "Pagni" di Peccioli ma la partita è stata sospesa per infortunio dell’arbitro. Il direttore di gara, dopo aver provato a riprendere a dirigere il match, ha mandato tutti negli spogliatoi. Era il minuto 15 del secondo tempo e il risultato fermo sullo zero a zero. Il giudice sportivo territoriale "visto il referto del direttore di gara, ritenuto necessario disporre in altra data, ai sensi dell’articolo 33 del nuovo testo regolamento della Lnd, la prosecuzione della gara per i soli minuti non giocati, dispone la trasmissione degli atti alla segreteria del Comitato regionale Toscana per ogni incombente relativo alla programmazione ed organizzazione della gara che dovrà essere proseguita" in base al regolamento. Peccioli e Casciana Terme Lari, quindi, dovranno scontrarsi di nuovo per più o meno mezz’ora in data da stabilire. Restando così la classifica, se vince il Peccioli sale in testa da solo. Se vince Casciana Terme Lari si forma un trio in vetta. Domani le tre big sono impegnate a Guasticce il Capannoli, a Pontedera contro la Stella Azzurra il Casciana Terme Lari e in casa con il Fabbrica il Peccioli.