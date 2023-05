Scelte arbitrali, la rabbia di Canzi: "Due episodi chiave hanno condizionato il match"

Si porta le mani sul volto Massimiliano Canzi a fine gara. L’allenatore del Pontedera è stato l’ultimo a lasciare il terreno del Barbetti e a lui come a tutto l’entourage granata servirà molto tempo ancora per mandar giù una eliminazione che scotta per le modalità in cui è maturata. Anche se il tecnico prova a guardare avanti: "Ora si riparte dall’amarezza di essere usciti dai play off senza perdere. Dispiace, perché abbiamo giocato una partita difficile in una situazione ambientale molto pesante e giocato un tempo intero (il secondo, ndr) in dieci. E questo ha sicuramente inciso. Avevamo portato a casa la qualificazione anche in inferiorità, poi abbiamo commesso una ingenuità mostruosa, prendendo gol senza portiere: Siano se ne stava andando…". Canzi racconta l’episodio che determinato il pari del Gubbio: "Il nostro portiere innanzitutto ha un buco da 20 punti di sutura sulla testa, si vede il cranio. Gli si è tolto il turbante, ha chiamato l’arbitro e lui gli ha fatto segno come dire, si vai, mettilo via (il turbante, ndr), Siano si è fidato ed è andato a mettere via il turbante fuori dalla porta. Mentre stava facendo questo, con l’arbitro che non ha fermato il gioco, quelli del Gubbio hanno calciato e la palla è finita tranquillamente nel punto dove il nostro portiere l’avrebbe presa senza problemi". L’allenatore dei granata passa poi al secondo episodio contestato e che ha condizionato il match, ossia il secondo giallo a Peli: "La seconda ammonizione è veramente esagerata, Peli ha messo la mano sulla spalla all’attaccante del Gubbio, che è caduto. Mah… Comunque è una scelta dell’arbitro, anche se purtroppo in due partite qua (l’altra era quella di campionato, persa 1-0, ndr) c’è un po’ da rammaricarsi… Quel gol in fuorigioco nell’ultima di andata avrebbe dato un punto in più a noi e due in meno a loro. Alla fine torna tutto, anche se con i se e con i ma non si va da nessuna parte". "Purtroppo – conclude Canzi – abbiamo preso il gol nel momento in cui avevamo trovato il giusto equilibrio".

S.L.