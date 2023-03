"Sarà bello andare a giocarsi 3 punti a Rimini"

C’è un dato che il Pontedera vorrebbe tanto unisse la trasferta odierna di Rimini a quella di domenica scorsa a Sassari. Contro la Torres, infatti, la squadra di Massimiliano Canzi è riuscita per la prima volta a non subire reti lontano dal Mannucci - evento che oltretutto è stato propiziatorio della vittoria finale - e quindi continuare su questa strada è quanto auspica il tecnico granata: "A Sassari abbiamo messo il focus sulla fase difensiva (nella gara precedente c’erano state le 4 reti incassate contro il San Donato Tavarnelle, ndr) e durante tutta la settimana ci si è lavorato tanto. Così contro la Torres siamo riusciti ad applicarci nella maniera giusta, nonostante l’espulsione di Ladinetti che ad ogni modo a livello strategico non ha cambiato nulla visto che avevamo scelto di lasciar fare la gara agli avversari". La concentrazione però è tutta al Rimini, complesso che l’allenatore del Pontedera inquadra così: "Avremo davanti una squadra di ottimo livello, che gioca un calcio tra i più divertenti e spumeggianti del girone. E’ molto organizzata e pratica un 4-3-3 difficile da incontrare". L’assenza dell’ex Santini, con 14 reti vice capocannoniere del girone, non illude Canzi: "Il Rimini dispone di altri attaccanti importanti, perché ha un organico di livello. Inoltre può contare su una tifoseria di livello e su una piazza dove il calcio è sentito tantissimo, quindi sarà bello andare a giocarsi una gara del genere. Che per questi aspetti mi ricorda Ancona, anche se rispetto a quella trasferta bisogna fare senz’altro meglio…".

Rimanendo in tema di assenze, per questa 31a giornata di campionato il Pontedera, sesto in classifica (il Rimini è nono con 4 punti meno) avrà tre assenze importanti – anche perché tutte nello stesso reparto, il centrocampo – a causa delle squalifiche di Catanese, Guidi e Ladinetti (quest’ultimo per tre turni) cui va aggiunta quella del baby Tripoli (influenza). Pur con i rientri di Martinelli e Nicastro resta una condizione di emergenza nella quale Canzi riesce comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno: "La situazione non mi preoccupa, perché abbiamo giocatori che possono ricoprire quei ruoli e perché, alla fine, le assenze sono un modo per dare opportunità ad altri calciatori di farsi vedere, magari guadagnandosi un posto e dimostrandomi che sbaglio a preferire altri. E’ un’occasione per dare spazio a tutti, anche se ovviamente avrò meno cambi a disposizione...". Inizio alle 17,30, dirige Angelucci di Foligno. Probabile formazione (3-5-2): Siano; Marcandalli, Martinelli, Espeche; Peli, Perretta, Benedetti, Izzillo, Somma; Nicastro, Cioffi.

Stefano Lemmi